Çevre Bakanlığı'ndan Volkswagen açıklaması

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in emisyon skandalına yönelik ilk kez açıklama yapan Çevre Bakanlığı, ABD’nin Volkswagen ile ilgili raporunu ve Türkiye’ye satılan araçlardaki durumu inceleyeceklerini açıkladı.

Süreci inceleyeceklerini belirten Çevre Bakanlığı yetkilisi, Reuters'a şunları söyledi:

"Volkswagen (VW) olayı yeni bir süreçtir. Egzoz ölçümleri bizde genelde araç muayene istasyonlarında yapılıyor. Yaptığımız ölçümlerde, diğer araçlar gibi VW marka araçlar da sınır değerlerini sağlıyor.. Gelen haberlere göre Amerika'daki kurum hem seyir halinde, hem de rölantide emisyon ölçümü yapmış. Ve bu ölçümlerde ikisi arasında kırk kat fazla değer ortaya çıkmış. Bu ölçüm bizlere ve dünyaya egzoz ölçümlerini araç hareket halinde ölçmek gerçek sonucu yansıtır diyor.. Biz de süreci izlemeye aldık. Eğer hareket halindeki değerlerle sabit değerler arasında böyle farklılıklar varsa biz dahil bütün ülkeler egzoz ölçümünde yeni konsepte geçmek zorundayız."

18 milyar dolara kadar para cezası

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) Eylül ortasında yaptığı açıklamada VW ve Audi marka otomobillerin zehirli gaz emisyonu testlerinin sonuçlarını çarpıtarak denetleme kurumunu yanıltan bir yazılım içerdiğini ve bu nedenle şirketin 18 milyar dolara kadar para cezası alabileceğini açıklamıştı.

ABD'nin ardından birçok ülke emisyon testlerinde usulsüzlük konusunda kendi incelemesini başlatırken, Volkswagen söz konusu yazılımın 11 milyon araçta kullanıldığını ve bu araçların çoğunun Avrupa'da satıldığını belirtmişti. Volkswagen bugün yaptığı bir açıklamada egzoz gazı emisyon testlerinde hile yapan yazılım içeren 11 milyon aracı geri çağırarak onaracağını açıkladı.

"İlk kararımız ABD Çevre Ajansı'nın VW firmasıyla ilgili raporunu temin etmek"

Çevre Bakanlığı yetkilisi ayrıca konuyla ilgili haberlerin dünya medyasında yayınlanmasının ardından bakanlıkta olağanüstü bir toplantı yapıldığını da belirterek, iki önemli karar aldıklarını dile getirdi. Ve şöyle devam etti:

"İlk kararımız Amerika Birleşik Devletleri Çevre Ajansı'nın VW firmasıyla ilgili raporunu temin etmek. Bunun için Dışişleri Bakanlığı kanalıyla bu yazıyı istetiyoruz. İkinci kararımız ise, Gümrük Bakanlığı'na bir yazı yazarak, -Türkiye'ye ne kadar VW marka araç girdi, bunların egzoz ile ilgili Türkiye'ye verdiği taahhütler var mı?- sorularının yanıtını bulmak. Bu raporlar geldikten sonra önce bakanlık içerisinde bir değerlendirme yapacağız. Sonra Sanayi ve Gümrük Bakanlığı yetkilileri ile oturup yasal süreci nasıl çalıştıracağımızı değerlendireceğiz ve yol haritamızı ortaya koyacağız."