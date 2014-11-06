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Politika

Çevre Bakanı'ndan şehre inen domuz yorumu: Bunlar magazinsel şeyler

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İstanbul'da görülen domuzların Kuzey Ormanları ile ilişkili olup olmadığına yönelik olarak, "Abartılacak bir olay" değil yorumunda bulundu

06 Kasım 2014 18:32

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İstanbul’da farklı yerlerde görülen ve uzmanların Kuzey Ormanları'ndaki tahribattan ötürü şehre indiği yorumundu yaptığı domuzların abartılmaması gerektiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, 3. Uluslararası Balkanlar ve Göç Konferansı’na katılan Bakan İdris Güllüce basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İstanbul’da iki farklı yerde rastlanan domuzların Kuzey Ormanları ile ilişkili olup olmadığına yönelik soru üzerine İdris Güllüce, 'Bunlar magazinsel şeyler' ifadesini kullandı.

Güllüce "Çok abartılacak bir olay değil. Bir hayvandır. Sanıyorum 85 nüfus sayımıydı. Üsküdar’da bir kamyonun üzerinden domuz düşmüştü. Çocuklar da peşinden koşuyordu. Şimdi ne oldu. Oluyor bunlar. Böyle bir magazinsel şeyler" dedi.

 

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