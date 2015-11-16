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Bilim / Teknoloji

"Cep telefonuna uyku modu gelsin"

Telefondan yayılan mavi-yeşil ışık tonlarının uykuyu engellediği söylendi

16 Kasım 2015 15:43

İngiltere’de yapılan bir araştırmada elektronik cihazlarda mavi-yeşil ışık tonlarının, vücudun uykuya yardımcı olması için salgıladığı melatonin hormonunu engellediği ve bunun önüne geçmek için elektronik cihazlarda ‘uyku modu’ olması gerektiği belirtildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Prof. Paul Gringras, hava kararırken vücutta uykuya yardımcı olan melatonin hormonun salgılandığını, telefon, tablet gibi cihazların ekranlarının yaydığı mavi-yeşil tonlarındaki ışığın bu hormonu engellediğini söyledi.

Telefonlara bu ışık düzeyini azaltan ‘uyku modu’ olması gerektiğini belirten Pro. Gringras, “Piyasaya çıkan her model, daha mavi ve daha parlak” dedi ve üreticilerin bu konuda daha sorumlu davranması gerektiğini söyledi.

Buna göre piyasadaki son trend, daha büyük, daha parlak, renkler arasında daha fazla kontrast olan ve daha çok mavi ışık yayan cihazlar üretmek. "Bu özellikler gündüz için harika, ama geceleri berbat" diyen Prof. Gringras "Geceleri bu cihazların önündeyseniz uykuya dalmanızın bir saat gecikebileceğini gösteren araştırmalar var” ifadesini kullandı.

 

 

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