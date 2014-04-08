Cep telefonu satışlarında 'taksitli hediye çeki' uygulaması da yasaklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taksit yasağını aşmak için kullanılan "hediye çeki" satışlarına da "taksit yasağı getirdi.

DHA’nın haberine göre, BDDK'nın yaptığı yeni düzenlemede şöyle denildi: "Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalarda ve yemek , gıda , akaryakıt ile hediyekart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz."

