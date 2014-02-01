Taksitsiz cep telefonu satışına hediye kartlı formül

Cep telefonuna taksit yasağı bugün başladı ama bu yasağı aşmanın formülü çoktan bulundu. Teknoloji mağazaları önce tüketiciye kredi kartına taksitle hediye kartı satışı yapıyor, sonra bu hediye kartının karşılığında cep telefonu veriyor.

Bugün başlayan cep telefonunda kredi kartına taksitle satış yasağına karşı formül bulundu bile. Birçok teknoloji mağazasında yer alan hediye kartları, tüketicilerin taksitle cep telefonu alınabilmesi için yeni bir alternatif oldu. Bu hediye kartlarının taksitle satılmasının önündeyse herhangi bir yasal engel yok. Taksitle özellikle pahalı telefon almak isteyenlere öncelikle hediye kartı almaları tavsiye ediliyor. Tüketici öncelikle satın alacağı cep telefonunun bedeli kadar hediye kartı alıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu kartlar almak için de taksitli kredi kartını kullanıyor. Teknoloji mağazaları da müşterisine 9 aya kadar taksit yapıyor. Daha sonra müşteri hediye kartını kasaya teslim ederek istediği cep telefonuna kavuşuyor. Aylık ekstresinde ise o mağazadan yaptığı alışveriş cep telefonu satışı değil hediye kartı bedeli olarak yansıyor. Böylece hem satıcı hem de alıcı cep telefonuna taksitli satış engelini aşmış oluyor.

9 ay taksite devam

Özellikle yılbaşı veya özel günlerde tüketicilere sunulan bu kartlar birçok perakende mağazasının raflarında bulunuyor. Teknoloji marketlerinde elektronik, telekomünikasyon ve aksesuar ürünleri olmak üzere 3 farklı kategoride satış yapılıyor. Mağaza içindeki ürün kategorileri arasında aksesuar olduğu için hediye kartları da 9 aya varan taksitlerle alınabiliyor. Hediye kartlarının limiti ise 500 liraya kadar çıkıyor. Tüketiciler satın alacakları cep telefonlarının fiyatlarına göre birden fazla hediye kartı satın alabiliyor. Örneğin yaklaşık 2 bin 200 lira olan bir iPhone 5S için 4 adet 500 liralık, 2 adet 100 liralık hediye kartı alınması gerekiyor. Satın alınan bu kartlara 9 aya kadar taksit yapılabiliyor.

Aksesuar gönderecek

Teknoloji mağazalarında aksesuar kategorisinde elektronik kapsamına girmeyen birçok ürün bulunuyor. Televizyonlar için askı aparatları, ekran temizleme spreyleri, kablolar ve bilgisayar çantaları başta olmak üzere benzer tüm ürünler aksesuar kategorisinde bulunuyor. Taksit sınırlamasında ise aksesuarlarla ilgili bir çalışma bulunmuyor. Bu yüzden aksesuar satışları için 9 aya kadar taksit yapılabiliyor. Elektronik ürünlerde ise taksit sayısı 9 ile sınırlandırılmış durumda.

'Bu konuda özgürlük var'

Gold Teknoloji Marketleri Pazarlama Müdürü Kılınç Orhan Erdemir, farklı alternatiflerin en başından beri konuşulduğunu ve hediye kartının bu seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Erdemir, “Farklı alternatifler var. Kontratla 24 aya kadar taksitle cep telefonu satılabiliyor. Veya senetle cep telefonuna taksit yapan çok yer var. Sadece kredi kartına taksit kaldırıldı. Farklı ödeme şekilleri var. Bu konuda özgürlük var. İsteyen senetle veya hediye kartına taksitle cep telefonu satışı yapabilecek. Sektörde bu kararı bağlayan hiçbir şey yok” dedi.