BDDK kredi kartı taksitlerini 9 ay ile sınırladı

BDDK Başkanı Mukim Öztekin, bireysel kredilerle ilgili üç yeni düzenleme taslağı hazırlandığını belirterek, "Kredi kartlarının taksitlendirilmesine sınırlamalar getirilmektedir. Genel taksit sayısı, mevcut ortalama taksit sayısı olan 9 ayla sınırlandırılacaktır" dedi.

Öztekin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bireysel Kredilerle İlgili Üç Yeni Düzenleme Taslağı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Vadeli Plan (OVP) ve 2014 yılı programında öngörüldüğü üzere tasarrufların artırılması ve artan yurt içi tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla kurum tarafından bireysel kredilere ilişkin üç yeni düzenleme taslağı hazırlandığını belirten Öztekin, bu yolla hane halkları borçluluğunun daha sağlıklı gelişmesine ve Türkiye ekonomisinin yüksek ve istikrarlı büyüme dinamiği yakalamasına katkı verilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Öztekin, düzenleme taslaklarından biriyle kredi kartlarının taksitlendirilmesine sınırlamalar getirildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Genel taksit sayısı, mevcut ortalama taksit sayısı olan 9 ayla sınırlandırılacak. İlaveten, farklı sektör kategorilerinde farklı taksit sayıları öngörülmektedir. Taslakta, elektrikli ve elektronik eşya ile bilgisayar alımları, araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili işlemlerde taksit sayısı 6 ay ile sınırlandırılırken, beyaz eşya ve mobilya alımlarında taksit üst sınırı 12 ay olarak belirlenmiştir. Gıda ve akaryakıt alımlarında taksitlendirmeye herhangi bir şekilde olanak verilmemiştir."

Bir diğer düzenleme taslağıyla da binek araç alımında kullanılacak taşıt kredilerine yeni sınırlamalar getirildiğini ifade eden Öztekin, şöyle devam etti: "Bu sektörde kullanılacak kredilerde konut kredilerinde olduğu gibi, kredi kullananların kredi tutarına bağlı olarak kredi teminat oranı uygulamasına gidilecek. Hazırladığımız düzenleme taslağında kredilendirme oranı, taşıt değerinin 50 bin lira ve altı olması halinde yüzde 70; taşıt değerinin 50 bin lirayı aşması halinde ise bedelin 50 bin liraya kadar olan kısım için yüzde 70, 50 bin liranın üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak sınırlandırılmaktadır. Yeni düzenleme taslağı çerçevesinde, konut kredileri hariç tüketici kredilerinin vadesinin 36 ayı, taşıt kredilerinin vadesinin ise 48 ayı geçmemesi öngörülüyor.

Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesini sürdürmesi yolunda görev alanımıza giren konular tarafımızdan hassasiyetle takip edilmekte ve yüksek sorumluluk bilinci ile gerekli tedbirler alınıyor. Sisteme yönelik risk unsuru olma potansiyeli taşıyan hususlar kurumumuz tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu çerçevede, son dönemde ilgi çeken türev işlemler de yakından izlenmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde, türev işlemlere yönelik yeni düzenlemeler uygulamaya geçirilebilecek."

Öztekin, vatandaşları "içeriğini bilmedikleri türev ürünlerini satın almamaları" konusunda da uyardı.