Bir sektörde daha taksite sınırlama

Bugüne kadar özellikle sağlık, kasko ve konut sigortalarında taksit sayısı 12 ayı buluyordu. Sigorta şirketleri, poliçeyi 8 taksitle satsa bile bankalar, kredi kartına fazladan 4 taksit yapıyordu. Artık şirketler 9 aydan fazla taksit yapamayacak, bankalar da taksit sayısını artıramayacak.

Taksit sınırlamasından sigortacılar da nasibini aldı. 1 Şubat’tan itibaren artık, 9 taksitten daha uzun süreli sigorta poliçesi satılamayacak. Bugüne kadar sigorta şirketleri, zorunlu deprem sigortası dışındaki tüm sigortaları kredi kartına taksitle satıyor; özellikle de sağlık, kasko ve konut sigortalarında taksit sayısı 10 ayı, hatta 12 ayı bile buluyordu. Kimi şirketler, zorunlu deprem sigortasında da en fazla 4 taksit imkanı tanıyordu. Zorunlu trafik sigortasında ise taksit sayısı 6 ayı geçmiyordu. Her ne kadar sigorta şirketleri mevcut uygulamada 8 taksitten daha uzun süreli poliçe satmak istemeseler de bankaların tüketiciye fazladan 3 ya da 4 taksit imkanı sunmasıyla, sigorta poliçesinde taksit sayısı 12’ye kadar çıkıyordu.

13 taksit olur mu?

Kimi sigorta ürünlerinde ise şirketlerin kredi kartına 10 taksit yapması, üzerine bir de bankaların 3 taksit imkanı sunmasıyla, yıllık olarak yapılan poliçelerde taksit sayısı 13 ayı buluyordu ki; bu durum, yıllık teminat veren sigorta poliçesinin, 13 ay taksitle satın alınması anlamına geliyordu. Bu da sigorta şirketlerini rahatsız ediyordu. Yeni uygulama ile sigorta şirketleri artık poliçeleri, 9 aydan fazla taksitle satamayacakları gibi bankalar da sigortalıya ekstradan taksit imkanı sunamayacaklar.Sigortacılar ise taksit sınırlamasının, sigorta pazarını çok fazla etkilemeyeceğini savunarak, “Sigorta sektöründe taksitli satışlar, genellikle 10 taksit olup; sık rastlanmamakla birlikte taksit sayısı, poliçe vadesini, yani 12 taksiti geçmiyor. Bu yüzden gerek sigorta şirketleri gerekse de sigortalıların bu durumdan olumsuz etkilenmesi söz konusu değil. Kaldı ki, 12’ye varan kredi kartı taksit uygulamasının mazisi çok da eskilere dayanmıyor. Hatta deprem sigortası da dahil zorunlu sigortalarda genel itibari ile taksit sayısı 4’ü geçmiyor” diyor.

Sigortacılar, kasko veya özel sağlık sigortası gibi sigortaları 12 taksit olarak yaptıran tüketicilerin, taksit sayısının 9 olmasıyla sigorta yaptırmaktan vazgeçmeyeceklerine, çünkü bu sigortaları yaptıran tüketicinin, belli bir sigorta bilincine ulaştığına dikkat çekiyor. Sigorta acenteleri de yeni uygulamanın sigorta satışını etkilemeyeceği görüşünde. Acenteler, sigorta ürünlerinde taksit sayısının 8 ile sınırlı olduğunu belirterek, “Bankalar da 3 taksit verince 11 taksit oluyordu” diyor.

'Etkilemez ama sigorta dışında tutulmalıydı'

Sigortacılar, kredi kartına taksit sınırlamasının sigorta ürünlerinin satışını olumsuz etkilemeyeceğini, ancak yine de sigortanın bu düzenlemenin dışında tutulması gerektiğini savunarak, şunları söylüyor: “Sigorta hem devletin üzerindeki yükü alıyor hem hasarların ekonomide yaratacağı zararı aza indiriyor. Yaşanan sel ve deprem felaketlerinde bunu gördük. Eğer, sigortalı sayısı daha fazla olsaydı devletin yükü de o oranda azalacaktı.”

Hediye kart

Bankalar sigorta satışı için taksit sayısını artıracak farklı yollar arıyor. Sigorta, bankalar için ciddi bir pazar. Bu nedenle de bankalar, acenteleri ziyaret ederek, sigorta müşterilerine ‘hediye kart’ önerisinde bulunuyor. Böylece acente, poliçeyi 9 taksit ile satacak, banka da hediye kart ile fazladan 3 ya da 4 taksit imkânı sunacak.