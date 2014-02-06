Cep telefonu taksit yasağını kılıfına uydurdular

Kredi kartıyla yapılan satışlarda cep telefonlarına getirilen taksit yasağını aşmanın formülleri hızla artıyor. Hediye kartından sonra şimdi de kılıfın yanında ‘ücretsiz’ olarak verilen cep telefonlarıyla tüketicilere taksit yapılmaya başlandı.

Şubat’ta başlayan cep telefonlarına taksit yasağına ‘hediye kartı’ndan sonra bir formül de kılıflardan geldi. Kılıfın yanında cep telefonlarının hediye olarak verildiği formül ile tüketiciler kredi kartlarıyla taksitli alışveriş yapabiliyor. Hürriyet'ten Can Mumay'ın haberine göre, örneğin cep telefonunu taksitle satmak isteyen dükkanlar, 10 TL bedelindeki cep telefonu kılıfını 1000 TL’ye satıyor. 1000 TL’ye satılan cep telefonu kılıfının yanında ise ‘hediye’ olarak cep telefonu veriliyor. Başka bir deyişle tüketiciler cep telefonu ve kılıfa 1000 lira ödemiş oluyor. Böylece mağazalar cep telefonlarına 9 aya kadar taksit yapılabiliyor. Bu alışverişin sonunda ise tüketicilere yüzde 18 KDV ödenen bir fatura veriliyor.

Esnaf garantisi

Kılıfın yanında hediye olarak satılan cep telefonunlarının garantisi ise mağazaya göre değişiyor. Esnaflar telefonun garantisiyle ilgili olarak ürünlere kendilerinin ‘garanti’ verdiklerini söylüyor. Öte yandan ‘uyanık bir yolla’ cep telefonu satışında da devlet herhangi bir vergi kaybına uğramıyor. Çünkü cep telefonu aksesuvarı olarak geçen cep telefonu kılıfındaki KDV oranı da yüzde 18. Satış faturasında 1000 TL olarak geçen kılıf parasının yüzde 18’i devlete gidiyor. Satış direkt cep telefonu üzerinden yapılsaydı da devletin kasasına telefon bedelinin yüzde 18’i olacaktı.



Mali konularda uzman Avukat Tarkan Erdal, kanuni olarak firmaların yaptığının suç olmadığını ve herhangi bir cezai yaptırımın bulunmadığını belirtti. Erdal, “Telefon aksesuvarı satıp telefon satması kanuna aykırı bir durumdur. Fakat hukuki olarak bir yaptırımı yok. Bu durumu ‘kanuna karşı hile’ olarak yorumlamak gerekir. Borçlar kanunu bu işi korumaz. Ancak malın ayıplı sayılması hususunda bazı sıkıntılar doğabilir” dedi. Kılıf ticaretiyle telefon satanların kanun önünde dolandırıcı sayılmadıklarını belirten Erdal, devletin vergi aldığını ancak ceza kanununda bunun hile olabileceğini ifade etti. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Murat Dursun ise cep telefonunda taksit yasağını delmenin piyasada yöntemlerinin türediğini söylüyor.

Komşu POS'u kullanılıyor

CEP telefonlarını taksitli olarak satmak isteyen bazı mağazalar ise yandaki dükkanların POS cihazlarını kullanılıyor. Örneğin, alınan 1500 TL’lik bir telefon yandaki mobilyacının POS makinasından çekililiyor. Böylece cep telefonları bir koltuk gibi faturalandırılarak 9 aya varan taksitlerle satın alınabiliyor.

Ürün değiştirme yöntemi de çıktı

ÜRÜN değiştirme yöntemiyle cep telefonlarını taksitle almak mümkün. Teknoloji mağazasına giden bir tüketici 9 ay taksitle satın aldığı bir ürünü cep telefonu ile değiştirebiliyor. Örneğin 9 ay taksitle bir TV satın alan tüketici, dakikalar sonra bile bu ürünü cep telefonuyla değiştirebiliyor.