CEO'su istifa etti Twitter'in değeri 1 milyar dolar arttı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın İcra Kurulu Başkanı Dick Costolo'nun istifasından sonra New York borsasında şirketin hisseleri yüzde 3.1 oranında değer kazandı. 24 milyarlık şirketin değeri istifayla bir milyar dolar arttı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Costolo'nun yerine, sosyal paylaşım sitesinin başına geçici olarak şirketin kurucularından Jack Dorsey'nin geçeceği açıklandı.

Dick Costolo, Twitter'ı yeterince büyütememekle eleştiriliyordu. Sosyal medya platformunun abone sayısı göz önünde bulundurulduğunda kar potansiyelinin de çok daha yüksek olması gerektiği vurgulanıyordu.

'İç çamaşarı ve pizza daha çok kazandırdı'

Twitter hisseleri New York borsasında Kasım 2013'te işlem görmeye başladı. 26 dolardan halka arz edilen hisselerin bugünkü değeri 37 dolar civarında.

Finans haberleri sitesi marketwatch.com'un yorumcularından Brett Arends bu süre içinde Twitter hisselerinin, iç çamaşır şirketi Hanesbrand ve Domino's Pizza'dan daha az kazandırdığına dikkat çekerek "Pizza ve iç çamaşırına para yatırmak, Twitter'a para yatırmaktan daha iyi" dedi.