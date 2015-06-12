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Bilim / Teknoloji

Twitter'dan 7 Haziran raporu

#Seçim2015 etiketiyle tweet atıp, en fazla retweet edilen isim Beren Saat oldu

12 Haziran 2015 10:12

Twitter, geçtiğimiz hafta sonu yapılan genel seçimlere ilişkin özel bir sayfa hazırladı. Buna göre, 48 saatte 20 milyona yakın tweet atılırken, bunların yüzde 80’i seçimle ilgiliydi. #Seçim2015 etiketiyle tweet atıp, en fazla retweet edilen isim Beren Saat oldu.

Sosyal ağ Twitter, 7 Haziran’da yapılan Genel Seçim 2015’in sosyal ağa nasıl yansıdığını gösteren özel bir sayfa hazırladı ve bu verileri paylaştı. 

Türkiye saatiyle 7 Haziran 00:01’den 8 Haziran 23:50’a kadar #Seçim2015 etiketi altında atılan tweet’ler incelendi. 

Söz konusu dönemde 20 milyona yakın tweet atılırken bunun yüzde 80’i seçimle ilgili mesajlardan oluştu.

Twitter’ın yaptığı analize göre söz konusu 48 saat içinde sadece #Seçim2015 etiketiyle 460 bin tweet atıldı. 

Bu etiketle, oy verme işleminin başladığı 7 Haziran 08:00 itibariyle dakikada ortalama 12 civarında tweet atıldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte #Seçim2015 etiketi altında atılan tweet sayısı da dakikada 300’leri aştı. Bu alanda en yüksek sayıya ise partilerden gelen ilk seçim sonucu değerlendirmelerinin ardından 7 Haziran 23:30’da 1300 tweet ile ulaşıldı. 

 

En popüler tweet Beren Saat'ten

 

Seçim günü ünlü oyuncu Beren Saat’in Twitter hesabından attığı ve oy verirken çektirdiği fotoğrafı paylaştığı tweet, #Seçim2015 etiketi altında atılan en popüler tweet oldu. Beran Saat’in, “Her oy çok değerli, oyunuzu lütfen kullanın” tweet’i, 3500 kişi tarafından favorilerine eklenip, 970 kere retweet edildi.

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