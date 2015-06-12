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Ekonomi
Deutsche Welle

Twitter CEO’su istifa etti

Twitter CEO’su Dick Costolo şirket hisselerinin değer kaybı yaşaması üzerine görevinden istifa etti.

12 Haziran 2015 12:50


Merkezi San Francisco'da bulunan şirketten yapılan açıklamaya göre, Costolo'nun görevini 1 Temmuz itibarı ile geçici olarak Jack Dorsey devralacak.

İstifa eden Dick Costolo'nun şirketin yönetim kurulu üyeliği sürecek.

Açıklamanın ardından şirketin hisseleri borsada yüzde 8 oranında değer kazandı.

Twitter borsaya açıldığı 2013 yılı sonbaharından bu yana kullanıcı sayısını planladığı kadar artıramamıştı.

Dorsey ve Costolo bir basın toplantısı düzenleyerek şirketin, genel çizgilerine bağlı kalacağını söyledi. Bir strateji değişikliğine ihtiyaç olmadığını belirten Jack Dorsey, CEO'luk görevini uzun süre devam ettirmeyi düşünmediğini belirtti.

Twitter, Ocak-Mart ayları arasında 162,4 milyon dolar kayıp yaşadı. Aynı dönemde şirketin cirosu beklenen hedefe ulaşamayarak 436 milyon dolarda kalmıştı.

Sosyal medya ağı Twitter'ın tüm dünyada 302 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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