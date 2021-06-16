Cengiz Semercioğlu'ndan Fuat Kozluklu'ya: "Şerefsiz" Fuat, gel mafyayla yıllarca kucak kucağa olan gazetecileri, siyaset eliyle palazlatılan yazarları konuşalım

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"Mafyadan para alan gazeteciler" arasında adını geçiren Fuat Kozluklu'ya "Özür dilemezsen seni şerefsiz ilan edeceğim" diyen Cengiz Semercioğlu, sosyal medya hesabından "Şerefsiz Fuat" diye seslenerek, "Gel Sezgin Baran Korkmaz’ın maaşa bağladığı 12 gazetecinin kim olduğunu bulalım… Yer misin, yemez misin?.. Dikkat et ama o 12 gazeteci içinden yandaş arkadaşların çıkmasın…" ifadelerini kullandı.

Fuat Kozluklu sosyal medya hesabından, "mafyadan para alan gazeteciler" listesinde Cengiz Semercioğlu'nun olduğunu yazmıştı.



Bunun üzerine "Beni Peker'in düğününe koşanlarla karıştırma" diyen Semercioğlu, "Özür dilemezsen seni şerefsiz ilan edeceğim" açıklamasını yapmıştı...

Fuat Kozluklu, özür dilemeyince, Semercioğlu, Twitter hesabından "Şerefsiz Fuat" diye seslenerek, sert ifadeler kullandı.

Cengiz Semercioğlu'nun Kozluklu'yla ilgili paylaşımları şu şekilde...

(1) “Şerefsiz” Fuat; Önce “mafyadan para alan gazeteciler” listesine adımı yaz sonra ben “özür dilemezsen seni şerefsiz ilan edeceğim” deyince konuyu “hanutçu” meselesine çevir. Bunun adı şerefsizlik değil de nedir?..

(2) Şimdi ben sana “….. tekisin” desem sen itiraz edince de konuyu, “Sen de Malatya’ya yaptığın hanut seyahatleri anlat bakalım”a çevirsem “şerefsizlik” olmaz mı? Ben bunu yapmıyorum ama sen yaptığın için “şerefsizsin”…

(3) Şimdi sen işleri karıştırmadan, “mafyadan para alan gazeteciler” listesinde adımı geçirdiğin için özür dile, gel sonra “hanutçu” meselesini samimiyetle konuşalım… Ben sana medyada hanutçuluğun listesini yapayım…

(4) Ama bugün medyada peşine düşmemiz gereken çok çok daha önemli işler var;

Gel birlikte “Siyaset-Bürokrasi-Medya-Mafya” çöplüğünü didikleyelim mesela…

Gel, Veyis Ateş’in 10 milyon euroyu Ankara’da kimin için istediğini sorgulayalım…

(5) Gel mafyayla yıllarca kucak kucağa olan gazetecileri, siyaset eliyle palazlatılan yazarları konuşalım…

Gel Sezgin Baran Korkmaz’ın maaşa bağladığı 12 gazetecinin kim olduğunu bulalım…

Yer misin, yemez misin?..

Dikkat et ama o 12 gazeteci içinden yandaş arkadaşların çıkmasın…

Cengiz Semercioğlu"

TIKLAYIN | Cengiz Semercioğlu ile Fuat Kozluklu arasında ‘mafya’ tartışması: Kozluklu “mafyadan para aldılar” dedi, Semercioğlu ”Beni, Peker'in düğününe koşanlarla karıştırma” yanıtını verdi