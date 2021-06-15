Cengiz Semercioğlu ile Fuat Kozluklu arasında ‘mafya’ tartışması: Kozluklu “mafyadan para aldılar” dedi, Semercioğlu ”Beni, Peker'in düğününe koşanlarla karıştırma” yanıtını verdi

TV100'de program yapan eski Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu ile meslektaşı Fuat Kozluklu arasında 'mafya' tartışması yaşandı. Semercioğlu, Twitterda, kendisi için "mafyadan para aldı" iddiasında bulunan Kozluklu’dan kendisinden özür dilemesini isteyerek, “Yoksa ‘şerefsiz’ ilan edeceğim seni. Peker'in düğününe koşanlarla karıştırma beni” dedi.

Organize suç örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giyen Sedat Peker, siyasetçiler ve bürokratlardan sonra gazetecilerle ilgili de iddialarda bulundu.

İnternethaber.com Grup Başkanı Hadi Özışık'ın, suç örgütü lideri Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında aracılık yaptığı iddialarını reddetmesinin ardından Peker, Özışık ile yaptığı görüşmeleri yayınlamıştı.

Sedat Peker, 6 Haziran Pazar günü yayınladığı 9. videoda, ise Veyis Ateş hakkında, "Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor. Otelinde kimler var? Veyis Ateş. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak. Veysi. Senin kayıtlar da çıkacak” demişti.

HaberTürk TV sunucusu Veyis Ateş’in firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği ortaya çıkmıştı.

Bir dönem TRT'de haber sunan Kozluklu, 13 Haziran’da, Twitter’da, Veyis Ateş, Ali Çağatay, Kenan Erçetingöz, Sevilay Yılman, Erhan Çelik, Aydın Aydemir ile Hadi ve Süleyman Özışık kardeşleri etiketleyerek, “Gazetecilik mesleğinin düşürüldüğü durumdan şikayet eden Habertürk yazarı Fatih Altaylı, çıkar karşılığı çalışan "şerefsiz" gazetecilerin açıklanması çağrısında bulundu “ paylaşımı yaptı.

Kozluklu, bugün, Aydın Aydemir'i Aydın Demir olarak düzelterek, şu paylaşımda bundu: "1980'lerde Milliyet'ten bir mafya elebaşından çekle para aldığı için atılan 'gazeteci' de Numan Ceyhan. Hangi birini sayayım. Cengiz Semercioğlu, Enver Aysever, Kenan Erçetingoz... Liste uzun.. Gerçeklerin açığa çıkmak gibi bir huyu vardır."

Hürriyet Gazetesi'den ayrıldıktan sonra TV100'de 'de program yapmaya başlayan gazeteci Cengiz Semercioğlu, bugün, sosyal medya hesabından Kozluklu’dan kendisinden özür dilemesini isteyerek, aksi takdirde onu "şerefsiz" ilan edeceğini ifade etti. Tweetten adının kaldırılmasını isteyen, Semercioğlu, Kozluklu’ya “35 yıllık meslek hayatımda tek bir mafya lideriyle yan yana gelmedim, aynı masaya oturmadım. Peker'in düğününe koşanlarla karıştırma beni” dedi.

Kozluklu ile Cemercioğlu'nun paylaşımları şöyle: