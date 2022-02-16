Cengiz Holding Kazdağları’nda mahkeme kararını beklemiyor

Cengiz Holding, Kazdağları’nda yapmak istediği maden projesine karşı bilirkişi heyetinin verdiği ‘ÇED olumlu’ kararı uygun olmadığı kararına karşı çalışmalarına devam ediyor.

Cengiz Holding, Bayramiç’in Hacıbekirler Köyü yakınlarında gerçekleştirilmek istenen ve mahkeme süreci devam eden “Haliağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi” için su temini çalışmalarına başladı. ÇED Raporunda yılda 4,1 milyon metreküp su kullanılacağı ve suyun Hacibekirler Göleti, Sazlıdere Göleti ve Uzunalan Çayı’ndan alınacağı ifade edilirken, yine ÇED raporu ekinde yer alan DSİ’nin 24 Mayıs 2021 tarihli yazısında, Kocabaş Çayı’nın adres olarak gösterildiği öğrenildi. DSİ yazısında, “ÇED olumlu” kararı sonrasında Hacibekirler 1 ve Hacibekirler 2 göletlerinin yapılması ve bu göletlere Kocabaş Çayı’ndan derivasyon kanalı ile su alınmasının uygun olacağı belirtiliyor.

Kocabaş Çayı’nın büyük bir kısmının yörede sulama amaçlı kullanıldığı, ayrıca yer altı sularının da buradan beslendiği biliniyor. Gazete Duvar’dan Seçkin Sağlam’ın haberine göre, Kazdağları Ekoloji Platformu Eş Sözcüsü Süheyla Doğan, Kocabaş Çayı’ndan pompa kurulması yoluyla su çekilmesi için çalışmaların başladığını öğrendiklerini ifade ederek, “Bölge halkı da bu durumdan dolayı tedirgin” dedi. Doğan, “Halihazırda Çan ilçemizin Kocabaş Çayı’na Odaş Çan-2 Termik Santrali de pompa kurmuş vaziyettedir ve suyu çekmektedir. Kocabaş çayından 55 civarında köy yararlanmaktadır” diye konuştu.

“Hukuka uygun değildir”

Cengiz Holding’e açılmış davalar olduğunu ve bilirkişi keşif sonucunun yeni çıktığını hatırlatan Doğan, “Bilirkişi heyeti, proje ile ilgili ‘ÇED olumlu’ kararının uygun olmadığı konusunda kanaat belirtmiştir. Bilirkişi raporunda projede kullanılacak su miktarı ile ilgili olarak ciddi endişeler belirtilmiş ve madende kullanılması talep edilen suyun, bölgede kuraklık yaratacağı ve tarım alanlarının zarar göreceğine dair beyanlar bulunmaktadır. Mahkeme sonucu belli olmadan söz konusu ÇED raporu doğrultusunda su kaynaklarının kullanımı hukuka uygun değildir” dedi.

TIKLAYIN – Bilirkişi raporu: Kazdağları'nda Cengiz Holding'in projesi için verilen 'ÇED olumlu' kararı uygun değil