Bilirkişi raporu: Kazdağları'nda Cengiz Holding'in projesi için verilen 'ÇED olumlu' kararı uygun değil

Cengiz Holding’in Kazdağları'nda Halilağa Bakır Maden Ocağı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi için verilen ‘ÇED olumlu’ kararının iptali için açılan davada bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, proje için verilen kararın uygun olmadığı ifade edildi.

Cengiz Holding, 2019 yılında Liberty Gold ve Teck Madencilik’ten Halilağa maden ocağını 55 milyon dolara satın aldı ve işletmesini Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş.’ye verdi. Truva Madencilik, bölgede açık ocak tekniğiyle işletilen Halilağa Bakır Ocağı için kapasite artışı, atık depolama tesisi ve cevher zenginleştirme tesisi yapmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çevresel etki değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulundu. 26 Temmuz 2021 tarihinde ise Bakanlık, ‘ÇED Olumlu’ kararı verdi.

Birgün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, 24 Ağustos tarihinde Kazdağları Ekoloji Platformu bileşenleri, sivil toplum kuruluşları, odalar ve yurttaşlar, projenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Dava sırasında yapılan bilirkişi incelemesinin raporu açıklandı. Buna göre raporda proje için, “ÇED Olumlu kararının uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

"Bilim, bu kez de bizden, doğadan, haklıdan yana safını belirledi"

Kazdağları Ekoloji Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Bilim, bu kez de bizden, doğadan, haklıdan yana safını belirledi. Ormanlarımız, tarım alanlarımız, arkeolojik alanlarımız altın-bakır madeni için yok edilemez. Hukukun da, bilimin yanında yer alarak, acilen ‘yürütmeyi durdurma’ ve arkasından da ‘ÇED Olumlu kararının uygun olmadığı’ konusunda karar vereceğine inanıyoruz” denildi.

Cengiz Holding’e bağlı Truva adlı şirketin kapasite artırımı ve yapacakları tesislerin toplam maliyeti 923 milyon TL. Projenin ruhsat alanı 5 bin 166 hektar. 603,53 hektarlık ÇED alanı ise ormanlık alan ve şahıs arazilerinden oluşuyor. ÇED alanı, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na sadece 150 metre uzaklıkta bulunuyor.

Ayrıca yine ÇED alanı Hacıbekirler köyüne 730 metre, Muratlar köyüne 1,74 kilometre ve Halilağa köyüne ise 4,42 kilometre mesafede. Proje tanıtım dosyasında, projenin ömrü; 2 yıl inşaat dönemi, 15 yıl işletme dönemi ve 2 yıl kapatma dönemi olmak üzere toplamda 19 yıl olarak ifade edildi. Yine dosyada, projenin ömrü boyunca açık ocak işletmeciliğiyle çıkartılacak toplam cevher 90 milyon ton. Toplam pasa (atık) üretiminin ise 105 milyon ton olması öngörülüyor.