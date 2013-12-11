'Başbakan'ın Mandela'nın cenazesine katılmaması insan haklarına saygısını gösteriyor'

Hülya Karabağlı / Ankara

Güney Afrika'da apartheid rejimine karşı verdiği mücadele ile dünyanın ırkçılıkla mücadelesindeki simgesi haline gelen Nelson Mandela'nın cenaze törenine dün on binlerce kişi katıldı. Törende birçok ülke en üst düzeyde temsil edilirken Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil etti. Türkiye'nin katılımına ilişkin konuşan CHP milletvekili ve emekli büyükelçi Faruk Loğoğlu, Türkiye'nin törende teknik seviyede temsil edilmesini eleştirerek, "Bu durum Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, insan hakları ve onuruna gösterdiği ya da gösteremediği saygıyı ifade ediyor" dedi.

ABD ve İngiltere törene mevcut başkan ve başbakanlarının yanı sıra eski başkanları ve başbakanları ile katılmış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Mandela'nın cenazesine katılmamaştı.

Türkiye'nin Nelson Mandela'nın cenaze törenindeki temsiline ilişkin T24'e konuşan eski diplomat ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Türkiye'nin düşük katılımını eleştirdi. Loğoğlu şunları söyledi:

"Bu durum sayın Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, insan hakları ve onuruna gösterdiği ya da gösteremediği saygıyı ifade ediyor. Çünkü Başbakan her yere gidebiliyor. Mesela Suudi Arabistan’a gidebildi. Dünya çapında bu kadar dünya liderini biraraya getiren cenaze töreninde Türkiye’nin teknik seviyede sadece Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile temsil edilmesi yanlıştır."