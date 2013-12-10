Gülen'den Mandela mesajı: O, misilleme yerine uzlaşmayı seçti

Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen, Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'nın vefatının ardından yayınladığı başsağlığı mesajında "Olağanüstü zorluklar ve düşmanlıkla karşı karşıya kalmasına rağmen, o misilleme yerine uzlaşmayı seçti ve böyle yaparak, nasıl daha aziz bir hayat yaşanabileceğini gösterdi" dedi.

Zaman gazetesinin haberine göre, ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile dünyada simge haline gelen Nelson Mandela’nın ölümünün ardından Fethullah Gülen başsağlığı mesajı yayınladı. Mandela’nın hayatını, barış, demokrasi, sosyal adalet ve eşitlik ilkelerine adadığını söyleyen Gülen, “Nelson Mandela’nın onurla yaşadığı hayatı ve mirasını anıyoruz” dedi. Gülen, ABD’deki Güney Afrika Büyükelçisi’ne gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Olağanüstü zorluklar ve düşmanlıkla karşı karşıya kalmasına rağmen, o misilleme yerine uzlaşmayı seçti ve böyle yaparak, nasıl daha aziz bir hayat yaşanabileceğini gösterdi. Bugün Mandela’nın hayatıyla verdiği dersleri ve hikmet-amiz hareket tarzını hatırlarken bu vesileyle bütün insanları insan olarak aziz tutmaya, diyalog yoluyla karşılıklı anlayış, saygı ve barış gibi insanlığın ortak değerlerine hizmet niyetimizi yenilemeliyiz.”