T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gülen'den Mandela mesajı: O, misilleme yerine uzlaşmayı seçti

95 yaşında hayatını kaybeden Güney Afrikalı lider Nelson Mandela için başsağlığı mesajı yayınlayan Fethullah Gülen, Mandela'nın uzlaşmacı tavrını övdü

10 Aralık 2013 12:00

Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen, Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'nın vefatının ardından yayınladığı başsağlığı mesajında "Olağanüstü zorluklar ve düşmanlıkla karşı karşıya kalmasına rağmen, o misilleme yerine uzlaşmayı seçti ve böyle yaparak, nasıl daha aziz bir hayat yaşanabileceğini gösterdi" dedi.

Zaman gazetesinin haberine göre, ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile dünyada simge haline gelen Nelson Mandela’nın ölümünün ardından Fethullah Gülen başsağlığı mesajı yayınladı. Mandela’nın hayatını, barış, demokrasi, sosyal adalet ve eşitlik ilkelerine adadığını söyleyen Gülen, “Nelson Mandela’nın onurla yaşadığı hayatı ve mirasını anıyoruz” dedi. Gülen, ABD’deki Güney Afrika Büyükelçisi’ne gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Olağanüstü zorluklar ve düşmanlıkla karşı karşıya kalmasına rağmen, o misilleme yerine uzlaşmayı seçti ve böyle yaparak, nasıl daha aziz bir hayat yaşanabileceğini gösterdi. Bugün Mandela’nın hayatıyla verdiği dersleri ve hikmet-amiz hareket tarzını hatırlarken bu vesileyle bütün insanları insan olarak aziz tutmaya, diyalog yoluyla karşılıklı anlayış, saygı ve barış gibi insanlığın ortak değerlerine hizmet niyetimizi yenilemeliyiz.”

ETİKETLER

nelson mandelafethullah gülengüney afrikabaşsağlığımesajuzlaşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24