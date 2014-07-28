AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, emniyetteki "paralel yapı" iddialarına ilişkin yürütülen "casusluk" soruşturmasıyla ilgili, "Cem Sultan başaramadı, Pensilvanya'daki zat da başaramayacak. Korkarım orada hayatını kaybedecek. Cenazesi Cem Sultan gibi 5 yıl orada kalsın istemiyorum. Bir an önce Türkiye'ye dönsün ve bu sevdadan vazgeçsin" dedi.



Uydurma bir takım belgelerle, sahte isimlerle mahkemelerden karar alarak dinlemelerin yapıldığını ifade eden Şahin, "Emniyet mensuplarına dönük bir yargı süreci başladı. Tutuklananlar oldu. Geleceğe umutla bakmamız açısından değerlendirmemiz gereken bir husustur. Çünkü Türkiye'de maalesef geçmişte askeri darbelerle hükümetler görevden uzaklaştırılmıştır. Şimdi de bir yargı darbesi ile halkın seçtiği hükümetler görevden uzaklaştırılmak istendi. Bu, artık açık şekilde ortadadır" diye konuştu.

'Bu emniyet ayağıdır, bunun yargı ayağı da var'

"Tabii bu, emniyet ayağıdır, bunun yargı ayağı da var" diyen Şahin, "Kamu kurum ve kuruluşlarında aynı amaçla örgütlenmiş olan bu paralel yapı, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç güvenliğini hatta dış güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. O bakımdan ciddi bir şekilde yasal sınırlar içinde mücadele edilmelidir" ifadesini kullandı.

Şahin, buna benzer bir olayın tarih içinde yaşandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Buna benzer olayları biz tarih içinde de yaşadık. Fatih Sultan Mehmet'in iki oğlu vardı. İkinci Beyazıt ve Cem Sultan. Büyük oğlu İkinci Beyazıt Osmanlı'nın başına geçti. Küçük oğlu Cem Sultan iktidarı ele geçirmek için ağabeyinin yerine iktidar olmak için çok çalıştı. Ordular kurdu üstüne gitti başaramadı. En sonunda Vatikan'a sığındı. Vatikan'da Papa ile işbirliği yaptı ve bir Haçlı ordusuyla Osmanlı'nın üzerine gelmeyi ağabeyini devirmeyi, Osmanlı'nın başına geçmeyi amaçladı ama başarılı olamadı. Vatikan'da öldü. Cenazesi 5 yıl sonra İstanbul'a getirilebildi."

'Pensilvanya'daki zat da başaramayacak'

Şimdi de birilerinin Türkiye'deki mevcut yönetimi devirerek, Pensilvanya'da neoconlarla işbirliği yaparak, Türkiye'deki mevcut iktidarı uzaklaştırmak için böyle bir yapılanma içine girdiğini belirten Şahin, "Cem Sultan başaramadı, Pensilvanya'daki zat da başaramayacak. Korkarım orada hayatını kaybedecek. Cenazesi Cem Sultan gibi 5 yıl orada kalsın istemiyorum. Bir an önce Türkiye'ye dönsün ve bu sevdadan vazgeçsin. Türkiye Cumhuriyeti devletini hiç kimse paralel bir yapıyla ele geçiremez, halkın seçtiği mevcut iktidarı da görevden uzaklaştırmaz. Bunu herkes anlasın" diye konuştu.