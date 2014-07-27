'Paralel Operasyon' hâkimi: Selam dosyasında imzam var

'Selam örgütü' dosyasını hazırlayan polislere düzenlenen operasyonla başlayan soruşturmanın hâkimi Bekir Altun, Selam operasyonunda polislerin hazırladığı dinleme taleplerinin altında kendi imzasının da olduğunu açıkladı.

Radikal’den Fatih Yağmur’un haberine göre, Hakim Altun, ayrıca Selam dosyasındaki dinleme kararlarında imzasının olduğunu da itiraf etti. Altun, önceki gün tutuklanan Ali Fuat Yılmazer ve diğer polislerin tutuklama kararına da imza atan hakim.

Gözaltına alınan Terörle Mücadele Şube Polisleri savcılıkça 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Ancak 1. Sulh Ceza Hakimi Bekir Altun'un 'yorgunum' dediği gerekçesiyle dosyayı kabul etmediği iddia edilmişti. Bunun üzerine de dosya, Rıza Sarraf ve Bakan çocuklarını tahliye eden Sulh Ceza Hakimi İslam Çiçek'e verilmişti. 'Yorgunum' dediği iddia edilen Sulh Ceza Hakimi Bekir Altun, Radikal'e yaptığı açıklamada, "Yorgunum demedim. Yoğunum dedim. Diğer polislerin dosyasına bakıyordum. Hak kaybı olmasın diye bir başka hakimin de bakmasını talep ettim. Yoğun olduğum için bakamadım. Bilgi kirliliği var. Lütfen siz doğrusunu yazın" dedi.

'Selam dosyasında dinleme

kararlarına imza attım'

Tevhid-i Selam terör örgütü kapsamında yapılan soruşturmada yasa dışı dinleme yaptığı ifade edilen TEM Şube polisleri de gözaltında tutuluyor. Savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen polislerin dosyasına 1. Sulh Ceza Hakimi Bekir Altun bakacaktı. Ancak Bekir Altun, yoğun olduğu gerekçesiyle Selam dosyasında yasa dışı dinleme yaptığı ileri sürülen polislerin dosyasına bakamadı. Radikal'in edindiği bilgiye göre Selam dosyasında bulunan 150'ye yakın telefon dinleme ve takip kararında 1. Sulh Ceza Hakimi Bekir Altun'un da imzası vardı. Bu iddiayı Altun'a sorduğumuzda ise, "Kabul ediyorum. Ben Selam soruşturmasında dinleme kararı verdim" diyerek dinleme kararlarına imza attığını kabul etti.