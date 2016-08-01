Cemil Çiçek: Türkiye’de urlu yapılar oluştu; kayıt dışı din en büyük sorun, en büyük örneği de bunlar

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye’nin çözmesi gereken öncelikli üç sorununun “Kayıt dışı din, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı siyaset” olduğunu söyledi. Çiçek, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatiyle ilgili olarak, “Türkiye’de urlu yapılar oluştu. Dinle uğraşıyorum diyor, ama dinle kazanıyor, dünyaya yatırıyor. Siyasi alanı düzenlemeye çalışıyor. Kayıt dışı dinin en büyük örneği bunlardır. O gün hepimiz kan verdik, şimdi tüm virüsler temizlensin” dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Çicek'in açıklamaları şöyle:

"Siyaset kurumu çözecek"

“15 Temmuz öncesi siyaset kurumunun birbiriyle ilişkisinden hepimiz şikayetediyorduk. Ama sonrasında gördük ki, sağlam olarak ayakta kalan tek kurum, siyaset kurumudur. Devletin tüm kurumlarında sıkıntı yaşandı, şimdi siyaset kurumu çözüm üretmeye çalışıyor. O nedenle kavga etmeden sorunların üzerine gidilmeli ve doğru birlikte bulunmalı. Tek başımıza mükemmeli yapacağımıza, birlikte iyiyi yapalım. Benim tercihim budur.

"Hepimiz kan verdik"

"15 Temmuz gecesinin ortaya çıkardığı birliktelik tablosu kalıcı hale getirilmeli. 15 Temmuz’da hepimiz kan verdik. Tüm virüsler temizlensin. Bundan yapıcı sonuçlar çıkarmak lazım. Birlikte yapacağımız çok düzenleme var. Devlet yeniden yapılanmalı.TSK’nın eğitiminden disipline kadar yeniden yapılanmalı. Anayasa başta olmak üzere yapılacak çok iş var. Bunun için diyaloğa ihtiyaç var. Bana göre işin can yakıcı kısmı geride kaldı ama, en zor kısmı ileride. Bunu da yine birlikte aşmalıyız.

"Urlu yapılar oluştu"

"Türkiye’de üç şey kayıt altına alınmalı. Kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı siyaset ve kayıt dışı din. Kayıt dışı dini izahta zorlanıyordum. ‘Neyi kastediyorsun’ diyorlardı. Türkiye’de urlu yapılar oluştu. Dinle uğraşıyorum diyor, ama dinle kazanıyor, dünyaya yatırıyor. Siyasi alanı düzenlemeye çalışıyor. Kayıt dışı dinin en büyük örneği bunlardır. Herkes ne yapıyorsa şeffaf hale gelmesi lazım.

"Bizi meşgul etmek amaçları"

"15 Temmuz’dan bu yana Suriye, Irak’ı konuşamıyoruz. Türkiye içe döndü. Türkiye’nin en önemli gücü olan TSK kendi iç meseleleri ile meşgul. Türkiye bir an evvel bu sıkıntıyı aşmak mecburiyetinde. Darbe başarılı olmasa, bile başımıza dert açıldı. Bu kimin yararına ona bakmak lazım. Belli ki Ortadoğu’da bir şekillenme var. Türkiye’yi denklemin dışında bırakmak isteyenler, terörü kullandılar. Şimdi de böyle bir terör örgütü çıktı. Türkiye süratle normalleşmeli.”