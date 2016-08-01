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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hüseyin Gülerce: Şike operasyonunu Fethullah Gülen gerçekleştirdi!

"Şike, Türk futbolunda her zaman vardı ama o süreç şike süreci değildi"

01 Ağustos 2016 02:26

Bir dönem Fethullah Gülen cemaati ile yakın olan gazeteci ve Star yazarı Hüseyin Gülerce, 3 Temmuz şike davası ile ilgili konuştu. Gülerce, “Fethullah Gülen, Aziz Yıldırım'ın kendisi ile ilgili olumsuz düşüncelerinden rahatsız olduğu için şike operasyonu yaptı” dedi.

CNN Türk’te Didem Arslan’ın sunduğu Türkiye’nin Gündemi programına katılan Gülerce’nin Aziz Yıldırım ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Aziz Yıldırım, uçakta bir arkadaşına Fethullah Gülen hakkında tepki gösteriyor. O da gidiyor bunu Gülen'e söylüyor. Gülen de buna takıyor. Şike operasyonu için de bu yüzden düğmeye basılıyor. Aziz Yıldırım'ın Gülen hakkındaki olumsuz görüşlerinin Türkiye'nin en çok taraftarı olan camiaya sirayet etmesi istenmedi. Fethullah Gülen, Aziz Yıldırım'ın kendisi ile ilgili olumsuz düşüncelerinden rahatsız olduğu için şike operasyonu yaptı. Ben Galatasaraylıyım. Yalovaspor'un eski başkanıyım. Şike, Türk futbolunda her zaman vardı ama o süreç şike süreci değildi."

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