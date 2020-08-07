Cemal Enginyurt: Partide bana 'hain' diyorlar, hak ettim; sen önüne gelene hain dersen...

AKP'ye yönelik eleştirilerinin ardından MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, "41 yıldır olduğum partide bana 'hain' diyorlar. Ben bunu hak ettim" dedi.

FOX TV'de Çalar Saat programına konuk olan Cemal Enginyurt, MHP'den ihraç edilmesine ilişkin konuştu.

"Şimdi mesela 2 gün olmuş partiden atılalı" diyen Enginyurt, "41 yıldır olduğum partide bana 'hain' diyorlar. Ben bunu hak ettim. Niye? Sen önüne gelene hain dersen, bundan önce her atılana hain dersen, her önüne gelene saldırırsan birisi de sana 'Çalma birisinin kapısını, çalarlar kapını' misali şimdi döndük mahallenin haini biz olduk" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 20 Temmuz'da Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Cumhur İtitfakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi hiç, yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son da bugün Tarım Bakanı..." demişti.

Enginyurt bu açıklamalarının ardından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. 30 Temmuz'da da partisinden ihraç edilmişti.

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