MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim

Fındık rekoltesiyle ilgili yaptığı son açıklamayla MHP tarafından partisinden ihraç edilen Cemal Enginyurt, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in MHP'de kazandığı kongrenin kendisinin topladığı imzalarla iptal edildiğini söyledi.

Cemal Enginyurt, Hadi Özışık’ın Youtube kanalında yayınlanan “Perde Arkası” programına konuk oldu. MHP lideri devlet bahçelinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşaner'e yaptığı "Evine dön" çağrısına isyan eden Enginyurt, "“Bu çağrıyı doğru bulmadım. O zaman ben bu kadar mücadeleyi niye yaptım. Silahlar patladı, yumruklar konuştu, hakaretler havada uçuştu” dedi.

Enginyurt ayrıca MHP’de Meral Akşener’in kazandığı kongreyi de kendisinin iptal ettirdiğini söyledi.