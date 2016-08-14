"Cemaatte evlilikler katalogla yapılıyor, damada Gülen'in giydiği ceket, gömlek ya da fanila veriliyor"

15 Temmuz darbe girişiminin ardında olduğu iddia edilen Gülen cemaatinde evliliklerin 20 yıldır katalogla yapıldığını yazan Hürriyet yazarı Gülden Aydın, "Kadın ve erkekler için ayrı hazırlanan katalogda, fotoğraf ve meslek bilgileri yer alıyor. Kimin kimle evleneceğini ‘büyük abiler’ belirliyor. Münasip görülen kadını erkeğe, erkeği de kadına katalogdan gösteriyorlar. Sonra görüştürüyorlar. İlk görüştürüldüğüyle evlenen, evlenmeyen olduğu gibi ikinci üçüncü adayla görüştükten sonra evlenenler de oluyor" dedi.

Aralarında bir dönem Fethullah Gülen'e en yakın isimler arasında yer alan Hüseyin Gülerce'yle de görüşen Gülden Aydın yazısında "Evlilikleri belirleyen ‘büyük abiler’ için en zoru, kozmik erkeklere kozmik kadın seçmek. Çünkü erkek egemen hiyerarşide kozmik kadın sayısı az. Bu nedenle kozmik erkekleri kontrol altında tutacak Cemaat’e en bağlı ablalar eş seçiliyor ve kozmik kocasından sorumlu tutuluyor. Çünkü kozmik erkeğin ufacık bir hatası, FETÖ’ye büyük zarar verebilir" ifadelerine yer verdi.

Gülden Aydın, çiftlere verilen evlilik hediyelerini de yazdı:

Abiler, kadın ve erkeğe “Hocaefendi’nin bilgisiyle geldik. Durumunuzu arz ettik. Sizden fedakârlık bekliyor. İnşallah ahiretinizi de kazanmış oluyorsunuz böylelikle. Belki bazı sıkıntılarınız olacak ama ebedi saadet kazanacaksınız. Hocaefendi size dua ediyor. Hediye olarak da şunu gönderdi” diye geliyor. Cemaat içinde gelin ve damada Gülen’in hediyesi çok önemli. Damat ‘kozmik’ ise bu hediye Gülen’in kullandığı, sırtından çıkardığı ceket ya da gömlek. Damat daha alt kademeden biriyse terinin bulunduğu, yıkanmamış fanila. Örgüt hiyerarşisinde iç halkaya yakınlık durumuna göre kadına başörtüsü, altın yüzük ya da kolye gönderiliyor. Ayrıca Kozmik gelin ve damatlara içinde Gülen’in imzası olan birer saat de gönderiliyor.

Gülden Aydın'ın Hürriyet'te yayımlanan haberi şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’nün devletin içindeki devasa yapılanması ortaya çıktı. Emniyette, yargıda, TSK’da örgütlenen, tümgenerali, polis şefi, Yargıtay üyesi, valisi binlerce dişliden bir mekanizma kuran FETÖ’nün sırları yavaş yavaş aydınlanıyor. Ama halen karanlıkta kalanlar var: En başta da Cemaat’in kadınları... Binlerce üyesi olan FETÖ’nün kadın yapılanmasının kurulduğu 1967’den bugüne Cemaat’in kadınları hangi evrelerden geçti, örgüt hiyerarşisinde nasıl ve nereye kadar yükseldi, nasıl ve niçin evlendi? Peki en üst halkadaki ‘kozmik kadınlar’ kim?

Cemaat’in kadınlarını, bu yapının işleyişine hâkim isimlerle ve bu kadınların kendileriyle konuştuk. Görüştüğüm isimlerden biri, Cemaat’le bağlarını 17-25 Aralık sonrası koparan, bir dönem Zaman Gazetesi yayın yönetmenliği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı başkanlığı ve Zaman’daki köşesinde Fethullah Gülen’in sözcülüğünü yapan Hüseyin Gülerce’ydi. Görüşlerine başvurduğum bir başka kişiyse, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Keleş. 1998’de Cemaat’ten ayrılana kadar, Keleş, bu yapıda önemli rol oynayan bir isim. Bilgisine başvurduğum kadınlara gelelim... İkisi, FETÖ kadınlarının organizasyonunda en dışta yer alan ‘dost halkası’ndan. Bu halka, örgüte kabul edilmenin, diğer halkalara terfinin eşiği. Hiçbiri güvenlik kaygılarından dolayı isminin yazılmasını istemedi. En çok şaşırdığımsa görüştüğüm üçüncü kadının anlattıklarıydı. Bu kadın, benim de tanıdığım yöneticisinden bahsediyordu. Bu yönetici, darbe girişiminden dört gün sonra yurtdışına kaçmıştı ama o güne dek en ufak bir mimikle bile kendini ele vermemişti. Konuştuğum kişi de şaşkındı, ben de. Meğer yıllardır o yönetici bir ‘kozmik abla’ imiş ve biz de onunla saatlerce edebiyat üzerine kafa yorup sohbet etmişiz. Bu görüşmelerden çıkan notlarda FETÖ’nün kadınlara bakışını, Cemaat’teki proje evlilikleri ve çocuk yetiştirme usullerini bulacaksınız.



Fatih'in annesi üniversite mi okudu?

FETÖ’nün kurulduğu 1967-1986 arasında, Cemaat’te kadının adı ve yeri yoktu. O dönemde cemaatin kadınları silik ve arka plandaydı. Gülen, kız çocuklarının okutulmasına, hatta imam-hatip liselerine bile gönderilmesine karşıydı. “İstanbul’un fatihinin annesi üniversite mezunu muydu” diyordu.

Cemaat’in ilk dönemlerinde kadınların yüzünü, kaşını, elini göstermesi yasaktı. Tüm kadınlar eldiven giyiyordu. Gözleri görünmesin diye peçenin üzerine gözlük takıyordu. Gülen, kadının görevinin, ‘İkinci kutsileri’ yani ‘çağdaş sahabeler’i doğurmak olduğunu söylüyordu (‘Sahabe’ bir İslam terimi. Hz. Muhammet’i görmüş, onunla konuşmuş, arkadaşlık etmiş ve ona inanmış Müslümanlara verilen isim).

Kadınlar, doğurduğu ‘sahabeleri’ yetiştiriyor, geri planda duruyor, harem-selamlık toplantılara katılıyordu. Gülen bu dönemde kadınlarla görüşmüyor, konuşmuyor, asla hayatına bir kadının girmesine izin vermiyordu.

Gülen, 1986 sonrası Necmettin Erbakan’ın etrafındaki kadınları görünce kadınların okumasına izin verdi. Bunun üzerine erkek öğrencilerin kaldığı ‘ışık evleri’ gibi Anadolu’dan toplanan kız öğrenciler için de ‘hanım evleri’ açıldı. Öğrenci kızlar önce ilahiyat, 1990’ların başından itibaren de hukuk ve eğitim fakültelerine gönderildiler.

28 Şubat sürecinde Gülen, ‘hanım evlerinde’ ve cemaatin özel şirketlerinde çalışan tüm kadınlara “Başınızı açın” emri verdi. Kamuda çalışan cemaat mensuplarının eşleri, evlerinde de başlarını açtılar. O gün Cemaat’e mensup olan ve emirle başını açan çalışan kadın sayısı 10 binin üzerindeydi.

1998’den sonra yeniden örtünenler oldu ama kritik mevkidekilerin eşleri bir daha örtünmedi. Askeriye, adliye ve emniyette hiçbir üst düzey Cemaatçi, başı örtülü bir kadınla evlenmedi. Emir kesindi. AKP iktidarıyla birlikte kendi isteğiyle örtünenler oldu.

FETÖ içindeki bir kadının, kendisine ‘uygun’ görülen erkeğe “Hayır, ben başkasını seviyorum” demesi asla mümkün değil. ‘Hizmet’ ahlakında ‘Hoca’ya rağmen’ itiraz etmek hainlik demek.

FETÖ, hızla artan eleman nüfusu karşısında son 20 yıldır evlilikleri katalogdan yapıyor. Kadın ve erkekler için ayrı hazırlanan katalogda, fotoğraf ve meslek bilgileri yer alıyor. Kimin kimle evleneceğini ‘büyük abiler’ belirliyor. Münasip görülen kadını erkeğe, erkeği de kadına katalogdan gösteriyorlar. Sonra görüştürüyorlar. İlk görüştürüldüğüyle evlenen, evlenmeyen olduğu gibi ikinci üçüncü adayla görüştükten sonra evlenenler de oluyor.

Evlilikleri belirleyen ‘büyük abiler’ için en zoru, kozmik erkeklere kozmik kadın seçmek. Çünkü erkek egemen hiyerarşide kozmik kadın sayısı az. Bu nedenle kozmik erkekleri kontrol altında tutacak Cemaat’e en bağlı ablalar eş seçiliyor ve kozmik kocasından sorumlu tutuluyor. Çünkü kozmik erkeğin ufacık bir hatası, FETÖ’ye büyük zarar verebilir.

Abiler, kadın ve erkeğe “Hocaefendi’nin bilgisiyle geldik. Durumunuzu arz ettik. Sizden fedakârlık bekliyor. İnşallah ahiretinizi de kazanmış oluyorsunuz böylelikle. Belki bazı sıkıntılarınız olacak ama ebedi saadet kazanacaksınız. Hocaefendi size dua ediyor. Hediye olarak da şunu gönderdi” diye geliyor. Cemaat içinde gelin ve damada Gülen’in hediyesi çok önemli. Damat ‘kozmik’ ise bu hediye Gülen’in kullandığı, sırtından çıkardığı ceket ya da gömlek. Damat daha alt kademeden biriyse terinin bulunduğu, yıkanmamış fanila. Örgüt hiyerarşisinde iç halkaya yakınlık durumuna göre kadına başörtüsü, altın yüzük ya da kolye gönderiliyor. Ayrıca Kozmik gelin ve damatlara içinde Gülen’in imzası olan birer saat de gönderiliyor.

FETÖ’de, erkekler gibi kadınları da yeteneklerine göre istihdam eden profesyonel bir mekanizma var. Bir genç kadının hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgiler, öğrenciliğinden itibaren, davranışları, ‘fedakârlıkları’ ve çalışmaları, ‘rehberlik’ adı verilen bir sisteme kaydediliyor. Kadına verilecek örgütsel göreve, ‘İstişare Heyeti’ karar veriyor.

Cemaat’in el attığı ve çoğunluğu oluşturan kadınlar, Dost Halkası’nda. Düzenlenen kermeslere katılıyorlar. Kermes onlar için bir nevi ibadet. Dini sohbetlerde Kur’an okuyorlar, burs ücreti toplayıp Cemaat’in kız öğrencileri için ‘Hanım Evi’ açıyorlar. Seçilen kadının himmet derecesi, vereceği bursla ve maddi durumuyla orantılı. Eğer kadın önemli ya da zengin bir erkeğin eşi değilse ya da kermeslere düzenli gelmiyorsa Cemaat onunla ilgilenmiyor.

Dershane, kolej, anaokulu ya da sınıf öğretmeni kadınlar. Bu halkayı oluşturanlar, Cemaat okullarında çalışanlarla doğrudan MEB’e bağlı okullarda çalışanlar olarak iki gruba ayrılıyor.

Merkeze daha yakın görevlendirilmeye ‘layık görülenler’ bu halkada. ‘Ablalık’ bu aşamadan itibaren başlıyor. Bu halka kendi içinde iki gruba ayrılıyor.

İl ablaları: Kadın hizmetlerinin bir ‘il ablası’ oluyor. İl ablası, eşiyle birlikte ‘il imamı’yla düzenli görüşüyor. Türkiye erkekler açısından yedi coğrafi bölgeye ayrılmış ancak kadınlarda yedi ayrı bölgeden sorumlu birer abla yok. İller, büyüklüğüne göre birkaç bölgeye ayrılıyor. Mesela İstanbul, dört büyük bölgeye, bu bölgeler de semtlere ayrılıyor.

Ünite mütevellileri: Meslek gruplarına göre yapılan bir ayrım. Doktor, mühendis, öğretmen, ev hanımı, öğretim üyeleri gibi üniteler bunlar.

Sayıları, diğer halkalardaki kadınlardan az. Ablaların FETÖ’nün beynine giden yoldaki son durağı bu halka. Daha fazla yükselemiyorlar. Kozmik halkadaki ablalar, Fethullah Gülen ile doğrudan ilişkili bir ‘Abi’ ile muhatap oluyor. Bu kadınlar, sadece ‘kozmik erkekler’in yani generallerin, HSYK üyelerinin, valilerin, vali yardımcılarının, emniyet müdürlerinin eşleriyle ilgileniyorlar. Bu mevkilerdeki erkeklerin eşleri de ‘kozmik’ statüsünde. Özel olarak seçilmiş, bir nevi proje evlilikler. Bu eş durumundan ‘kozmik’ kadınlar, başı açık, kocasına karşı itaatkâr ama o koca Gülen’e itaatsizlik ederse Gülen’i tutacağından emin olunan insanlar arasından seçiliyor. Bu tür ‘kozmik eşler’le kendisi de kozmik olan ‘ablalar’ ilgileniyor. Her bir kozmik ablanın iki ya da üç kişiden oluşan ünitesi oluyor. Hiçbiri, diğerini bilmiyor, tanımıyor. Kozmik ablalar, kadın hizmetinde çok gizli bilgilere vâkıf ve sistemin hiyerarşik yapısında operasyonel birim olarak yer alıyor.

Baba adayları ya da çocuğu henüz dünyaya gelenler, Pensilvanya’ya müracaat ediyor. Gülen’in sağ kolu ve kasası pozisyonundaki, ‘süper imam’ Cevdet Türkoğlu da doğacak çocuğun cinsiyeti, baba ve annenin isimleri, meslek bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlıyor ve bu listeyi yüksek sesle okuyor. Gülen de bebeğe uygun gördüğü ismi söylüyor. Eğer anne-baba yargı, emniyet ya da TSK mensubu ise Türkoğlu, okuduğu isimden sonra Gülen’e dönerek “Resmî” diyor. Gülen de örgüt mensuplarını ele vermeyecek ‘Tolga, Hakan, Kerem, Irmak, Yasemin’ gibi ‘modern’ isimler söylüyor. Esnaf babaların çocuklarınaysa ‘Muhammet, Furkan, Enes, Büşra’ gibi İslami referanslı isimler koyuyor.

FETÖ’de dünyaya getirilecek çocuk sayısı teşvik ediliyor. Ancak anne-babanın örgütsel görevi kritikse, faaliyetlerini engellemesin diye çocuk yapmayı ‘bir süreliğine’ ertelemeleri isteniyor.

FETÖ mensubu ebeveyn, yeterli zaman ayırıp ilgilenemediği için çocukları problemli. Örgüt de bu duruma ‘rehber abla’ çözümünü bulmuş. Örgüt için ‘saha’ çalışmasında olan anne-babalar yerine rehber ablalar çocuklarla ilgileniyor.

Çocuklara vaazları seyrettiliyor

Çocuklar henüz çok küçükken dini telkinler veriliyor ve bu telkinlerde Fethullah Gülen ön plana çıkarılıyor. Gülen’in video vaazları seyrettiriliyor. “Senin ismini o koydu. Sen mübarek bir zat olacaksın” diyerek seçilmiş ve önemli insan duygusu yerleştiriliyor. Çocuk da ‘Benim özel misyonum var’ düşüncesiyle büyüyor. Çocuklar okul çağına geldiğinde örgütün okullarına gönderiliyor. Özel yetenekleri olanlar seçilip ailelerinden alınıyor; daha iddialı ve daha özel okullara gönderiliyorlar. Üniversitede yönlendirildikleri fakültelerden bilgi birikimi, psikoloji ve örgütsel bağ açısından ‘kalifiye’ eleman olarak mezun oluyorlar.

FETÖ, sadece kendi çocuklarını değil, ‘başkalarının çocuklarını’ da seçip yetiştirdikten sonra devlet içine sızdırıyor. Bunun ilk adımı olarak Cemaat’in özel görevlileri, rutin aralıklarla Anadolu ve Türk cumhuriyetlerini karış karış hatta katır sırtında dolaşıyor. Yoksul köy çocuklarını IQ testinden geçiriyor, en zekilerini seçip kendi okullarında, evlerinde ücretsiz okutup barındırıyorlar.

Anadolu’dan getirilen bu ‘başkalarının çocukları’, ortaokula başladıktan sonra örgütün özel kıskacına alınıyor. Bu çocuklar özelliklerine göre dört kategoriye ayrılıyor:

4-1’lik: Temas kurulur, ilgilenilir.

4-2’lik: Sohbete, faaliyete çağrılır, Cemaat anlatılır.

4-3’lük: Faaliyete katılır, Hocaefendi’den bahseder, namaza başlar.

4-4’lük: Kendisine güven duyulur, söyleneni yapar, sınıfı ve öğretmeni hakkında bilgi alınır.

Darbe girişiminde yer aldıkları gerekçesiyle TSK’dan atılan general ve subayların eşleri nasıl bir profil çiziyor? Eşlerinin mensup olduğu Cemaat’in dünya görüşü doğrultusunda bulundukları sosyal ortamlarda muhafazakâr kimliklerle mi ortaya çıkıyorlar? Yoksa bunun aksi bir kimlik mi çiziyorlar?