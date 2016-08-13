Ali Koç: 15 Temmuz darbe girişimi laik eğitimin önemini gösterdi

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, darbe girişiminin laikliğin önemini gösterdiğine işaret ederek, "Eğitim sistemimizin laik ve çağdaş standartlara sahip olması ve bilim odağındaki gelişiminin desteklenmesi de toplumsal ve ekonomik açıdan geleceğimizin teminatı olacaktır" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), üyesi olan 600'ü aşkın uluslararası sermayeli firmayı "Türkiye'ye Güvenenler, Türkiye'de Üretenler" konulu toplantıda bir araya getirdi. Swiss Otel'de dün gerçekleşen toplantıda konuşan Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin eğitimde laikliğin önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Koç, "Eğitim sistemimizin laik ve çağdaş standartlara sahip olması ve bilim odağındaki gelişiminin desteklenmesi de toplumsal ve ekonomik açıdan geleceğimizin teminatı olacaktır. Bunun önemini 15 Temmuz'da hepimiz çok daha iyi anladık. Unutmayalım bir ülkenin en önemli sermayesi, insan kaynağıdır" dedi.

"Demokrasi sınavını topyekun başarıyla verdik"

"Ülke olarak oldukça zor günleri geride bıraktık" diyen Koç," 15 Temmuz'da memleketimizin karşı karşıya kaldığı darbe girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliği hedef alındı. Bu girişim; halkımızın devletimizin, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, liderlerimizin ve kolluk kuvvetlerimizin demokrasiye olan inancıyla bertaraf edildi. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Önemli bir demokrasi sınavını topyekun başarıyla geçtik. Millet olarak demokrasiye hiçbir müdahalenin kabul edilemez olduğunu ortaya koyup, demokrasimize ve demokratik kurumlarımıza sahip çıktık. Ancak felaketin eşiğinden döndüğümüz de bir gerçek. Bunu unutmayalım, hatırlayarak bu noktaya nasıl gelindiğini, iyi tahlil ederek, bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması, gerekli sistemlerin ve süreçlerin inşa edilmesi geleceğimiz açısından son derece önemlidir" diye konuştu.

"Ülkem varsa ben de varım"

15 Temmuz'da yaşamını yitirenleri saygıyla andığını söyleyen Koç, "Topluluğumuzun ana ilkesi olarak sıkça dile getirdiğimiz, kurucumuz merhum Vehbi Koç'un ' 'ülkem varsa ben de varım' sözünü, çok da bilinmeyen devamını bugünlerde paylaşmanın doğru olduğu inancıyla, sizlere açıklamak istiyorum. Vehbi bey o dönemde aynan şöyle demişti: 'Benim Anayasam şudur; devletim ve ülkem var oldukça, ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız.Memleketimizin ekonomisini güçlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe. demokrasi daha iyi yerleşir. Dünyadaki itibarımız artar'. Yaşayarak görüyoruz ki, bir ülkenin güçlü mevcudiyeti için demokrasinin, ekonomik gelişmişliğin ve kalkınmanın önemi ve bunlar arasındaki bağ hiç değişmiyor. Hatta son dönemlerde giderek artıyor" ifadelerini kullandı.

Dünyanın ilk 10 ekonomisi hedefi

Kamu ve özel sektörün koordinasyonla yürüyerek, 2023 hedeflerine tekrar sıkı sıkı sarılması gerektiğini söyleyen Koç, "Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına girme irademizi, iradeyle devam ettirilmesi çok çok önemlidir. 10 olmaz, 12 olur. 11 olur, 13 olur ama bu hedef son derece önemlidir ve hepimizin çorbada tuzu olabilecek bir hedeftir. Ve inşallah da gerçekleşecektir. İkincisi katma değerli üretim ve ihracatı arttırmak için İnovasyon ve teknolojiyi merkeze alan, bir modelle, devlet ve özel sektör hiç olmadığı kadar bir biriyle yan yana ve eş güdümle çalışmalıdır. Üçüncüsü, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan istihdama yönelik, kalıcı ve etkili bir formül için de aynı şekilde tüm kesimlerin bir araya gelmesi önem taşımaktadır. Son olarak eğitim sistemimizin laik ve çağdaş standartlara sahip olması ve bilim odağındaki gelişiminin desteklenmesi de toplumsal ve ekonomik açıdan geleceğimizin teminatı olacaktır. Bunun önemini 15 Temmuz'da hepimiz çok daha iyi anladık. Unutmayalım bir ülkenin en önemli sermayesi, insan kaynağıdır. Nasıl ki 15 temmuz süreci kamuda sorumluluk sahibi yerlere gelmenin tamamen ve sadece liyakat temelli olmanın önemini gösterdiyse, aynı şekilde özel sektör muhatap olduğu her türlü sürecin de şeffaf bir şekilde olması herkesi teşvik edecektir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz" şeklinde konuştu.

"Haklı kalmamız gerekmektedir"

Son bir kaç yılda hükumetin sanayicilere daha önce rastlanmamış teşvikler sunduğunu söyleyen Ali Koç, "İnanıyorum ki bu teşviklerle ihtiyacımız olan yeni bir sanayi hamlesini başlatabileceğiz. Bugün bu salonda Türkiye olan güvenimizi aktarıyoruz. Yurt dışında daha bir gür sesle son yaşananlarla ilgili gerçekleri ve memleketimizin ekonomik potansiyelini ve genel potansiyelinin anlatmanın zamanıdır. Çünkü bizlerin bile anlamakta güçlük çektiği son olayları, yabancıların hemen anlamaması gayet normal diyelim. Bizim haklı olmak kadar, haklı kalmamız gerekmektedir"dedi.

"Yeni bir yatırım hamlesini başlatacağız"

Son beş yılda yaptıkları 30 milyar TL'lik yatırımın, ülkenin geleceğine duydukları güvenin göstergesi olduğunu söyleyen Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, "Türkiye'nin daha fazla yabancı yatırım çekebilmesi için olmazsa olmaz hususları; güvenilir ve adil bir hukuk sistemi, uluslararası standartlarda bir demokrasi, nitelikli işgücü ve Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik ve katma değeri teşvik eden bir ekosistemdir. Son birkaç yılda hükümetimiz, sanayicilerimize Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı teşviklerini sundu. İnanıyorum ki, bu teşvikler ve bütünsel stratejiler ile ihtiyacımız olan yeni bir 'Yatırım Hamlesi'ni başlatabileceğiz" dedi.