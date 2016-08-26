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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cemaatin 'süper imamı' olduğu öne sürülen Cevdet Türkyolu'nun 5 villası daha tespit edildi

Türkyolu'nun 12 akrabasının mal varlıklarının miktarının yaklaşık 50 milyon lira olduğu ifade ediliyor

26 Ağustos 2016 10:27

Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatinin 'süper imamı' olduğu öne sürülen ABD'de yaşayan Cevdet Türkyolu'nun mal varlıklarının MASAK'a bildirilmesine karar verildi. Daha önce 38 taşınmaz mülkü bulunduğu ortaya çıkan Türkyolu'nun 5 tane daha villası ve ABD bankalarında ise 1.8 milyon dolar nakit parası bulunduğu belirtildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 'FETÖ'nün ikinci adamı olduğu ileri sürülen 'süper imam' lakaplı Cevdet Türkyolu'nun 12 akrabası gözaltına alındı. Bunlardan aralarında ablası Vildan Erus ve eniştesi Kemal Erus'un da bulunduğu 8 akrabası tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ayrıca Cevdet Türkyolu ve 12 akrabasının tüm mal varlıklarına el konulmasını kararlaştırdı. Sabah'ın haberine göre, mahkemenin bu kararı maliye ve tapu müdürlükleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'a bildirilmesine karar verildi.

 

Gülen'in yan komşusu

 

Cevdet Türkyolu'nun İstanbul'da 11, Sakarya'da 24, İzmit'te 3 ve Ankara'da 1 tane olmak üzere toplam 39 taşınmaz mülkü bulunduğu daha önce açıklanmıştı. 1999'dan beri ABD'de yaşayan Türkyolu, Gülen'in Pensilvanya'daki malikânesinin yanındaki 3 katlı bir villada ailesiyle oturuyor. Pensilvanya civarında 2 ayrı villası daha bulunan Cevdet Türkyolu'nun ABD bankalarında ise 1.8 milyon dolar nakit parası bulunuyor. Türkyolu'nun Sakarya'da yaşayan akrabalarının üzerine kayıtlı taşınmazlarının da bulunduğu belirtiliyor. Sakarya'da hayvan ticareti yapan Türkyolu'nun 12 akrabasının mal varlıklarının miktarının yaklaşık 50 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor.


 

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