Cemaatin 'süper imamı' olduğu öne sürülen Cevdet Türkyolu'nun akrabaları gözaltına alındı

Gülen Cemaati'nin 'süper imamı' olduğu öne sürülen ABD'de yaşayan Cevdet Türkyolu'nun Sakarya'daki akrabaları gözaltına alındı. Fethullah Gülen'in kişisel korumalığından asistanlığına kadar her türlü ihtiyacını karşıladığı belirtilen Türkyolu aynı zamanda Gülen'in yeğeni Mebruke Türkyolu'yla evli.

Hürriyet'in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cevdet Türkyolu’nun kardeşleri V.E., M.T. ve Ü.I. ile M.T.'nin eşi G.T., eniştesi K.U. ve yeğenleri N.T., F.T., Y.Ş.I., A.M.I., N.S.I., M.M.I, M.E.V. gözaltına alındı.

İkametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümana el konuldu.

Gayrimenkul zengini

17-25 Aralık sonrası FETÖ ile yollarını ayıran Hüseyin Gülerce Türkyol'un örgüt içinde çok önemli bir konumda olduğunu anlatmıştı. Gülerce, Fethullah Gülen'i ziyarete gittiğini bir gün Gülen'in Cevdet Türkyolu'nu tekme tokat dövdüğünü söyledi.

Cevdet Türkyolu, cemaat içinde 'Uzun Cevdet' lakabıyla anılıyor. Türkyolu cemaatin 'süper imamları'ndan biri olarak anılıyor ve Fethullah Gülen'in yeğeni Mebruke Türkyolu ile evli. ABD'de gayrimenkul zengini olarak biliniyor.

Türkyolu'nun ABD'de 10 milyon doları aşan gayrimenkulü ve 2 milyon dolar nakit parası bulunduğu ifade ediliyor.Cevdet Türkyolu ve ailesi, Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde yaşayan çekirdek kadroda yer alıyor. Gülen'in asistanı gibi. Bütün özel ihtiyaçlarıyla o ilgileniyor. Görüşmek için randevu isteyenler önce ona iletiliyor.Türkyolu, cemaat piramidinin en tepesinde yer alan 'mahrem hizmetler' sınıfı imamları arasında da yer alıyor. Yapılanmanın lideri olan Fethullah Gülen'den sonra gelen ismin Cevdet Türkyolu olduğu da konuşulanlar arasında.

Kozanlı Ömer'in de patronu

'FETÖ' iddianamelerinde yer alan bilgilere göre, Gülen örgütünün üst yönetiminde 'Uzun Cevdet', 'Uzun Abi' ve 'Cevdet Abi' lakaplarıyla anılan Türkyolu, 'Kozanlı Ömer' lakaplı emniyet ve istihbarat imamı Osman Hilmi Özdil'in de patronu konumunda.Cevdet Türkyolu, aynı zamanda Fethullah Gülen'in, 'mahrem hizmetler' adı verilen sınıfın yönetimini emanet ettiği isi.

Harp okulu, siyasal bilgiler ve hukuk fakülteleri ile polis akademisinden mezun olanlar bürokraside Fethullah Gülen Grubu adına bu sınıfın mensubu olarak faaliyet gösteriyor. 'Uzun Cevdet' işte bu kozmik yapıyı yöneten isim.