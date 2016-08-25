Cemaatin 'süper imamı' olduğu öne sürülen Cevdet Türkyolu'nun malvarlıklarına el konuldu

Gülen Cemaati'nin 'süper imamı' olduğu öne sürülen ABD'de yaşayan Cevdet Türkyolu ile 12 akrabasının tüm malvarlıklarına el konuldu. Türkyolu’nun Sakarya’da 24, İzmit’te 3 ve Ankara’da 1 olmak üzere toplam 39 taşınmazı, ABD’de de 1.8 milyon dolar parası olduğu tespit edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, 'FETÖ'nün ikinci adamı olan süper imam olarak bilinen Cevdet Türkyolu’nun 12 akrabasının gözaltına alındı.

Bunlardan aralarında ablası Vildan Erus ve eniştesi Kemal Erus’un da bulunduğu 8 akrabası tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ayrıca Cevdet Türkyolu ve 12 akrabasının tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Mahkemenin bu kararı maliye ve tapu müdürlükleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’a bildirilmesine karar verildi.

Gayri menkul zengini, Pensilvanya'da yaşıyor

Cevdet Türkyolu’nun İstanbul’da 11, Sakarya’da 24, İzmit’te 3 ve Ankara’da 1 tane olmak üzere toplam 39 taşınmaz mülkü bulunduğu daha önce açıklanmıştı.

1999 yılından beri ABD’de yaşayan Türkyolu, Gülen’in Pensilvanya’daki malikanenin yanındaki 3 katlı bir villada ailesiyle oturuyor.

Pensilvanya civarında 2 ayrı villası daha bulunan Cevdet Türkyolu’nun ABD bankalarında ise 1.8 milyon dolar nakit parası bulunuyor. Türkyolu’nun Sakarya’da yaşayan akrabalarının üzerine kayıtlı taşınmazlarının da bulunduğu belirtiliyor. Sakarya’da hayvan ticareti yapan Türkyolu’nun 12 akrabasının mal varlıklarının miktarının yaklaşık 50 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor.

Vekaletname vermiş

Cevdet Türkyolu'nun, Amerika'nın New Jersey eyaletinde noterde hazırlanmış Türkiye'deki mal varlığının yönetimi konusunda verdiği vekaletnamenin, soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Muharrem Türkyolu'nun evinde yapılan aramada bulunduğu öğrenildi.

Gülen tekme tokat dövmüştü

17-25 Aralık sonrası FETÖ ile yollarını ayıran Hüseyin Gülerce, Türkyolu'nun örgüt içinde çok önemli bir konumda olduğunu anlatmıştı. Gülerce, Fethullah Gülen'i ziyarete gittiğini bir gün Gülen'in Cevdet Türkyolu'nu tekme tokat dövdüğünü söyledi. Cevdet Türkyolu, cemaat içinde 'Uzun Cevdet' lakabıyla anılıyor. Türkyolu cemaatin 'süper imamları'ndan biri olarak anılıyor ve Fethullah Gülen'in yeğeni Mebruke Türkyolu ile evli. ABD'de gayrimenkul zengini olarak biliniyor.

Türkyolu'nun ABD'de 10 milyon doları aşan gayrimenkulü ve 2 milyon dolar nakit parası bulunduğu ifade ediliyor. Cevdet Türkyolu ve ailesi, Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde yaşayan çekirdek kadroda yer alıyor. Gülen'in asistanı gibi. Bütün özel ihtiyaçlarıyla o ilgileniyor. Görüşmek için randevu isteyenler önce ona iletiliyor.Türkyolu, cemaat piramidinin en tepesinde yer alan 'mahrem hizmetler' sınıfı imamları arasında da yer alıyor. Yapılanmanın lideri olan Fethullah Gülen'den sonra gelen ismin Cevdet Türkyolu olduğu da konuşulanlar arasında.

'FETÖ' iddianamelerinde yer alan bilgilere göre, Gülen örgütünün üst yönetiminde 'Uzun Cevdet', 'Uzun Abi' ve 'Cevdet Abi' lakaplarıyla anılan Türkyolu, 'Kozanlı Ömer' lakaplı emniyet ve istihbarat imamı Osman Hilmi Özdil'in de patronu konumunda.Cevdet Türkyolu, aynı zamanda Fethullah Gülen'in, 'mahrem hizmetler' adı verilen sınıfın yönetimini emanet ettiği isi.

Harp okulu, siyasal bilgiler ve hukuk fakülteleri ile polis akademisinden mezun olanlar bürokraside Fethullah Gülen Grubu adına bu sınıfın mensubu olarak faaliyet gösteriyor. 'Uzun Cevdet' işte bu kozmik yapıyı yöneten isim.