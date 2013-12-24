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Cem Yılmaz'dan Kelime Oyunu çıkışı

Cem Yılmaz, gönüllü katıldığı Kelime Oyunu adlı yarışma programının yayından kaldırılmasına tepki gösterdi

24 Aralık 2013 12:27

Show TV'de yayınlanan, Ali İhsan Varol'un sunduğu Kelime Oyunu yarışmasının yayından kaldırılmasına Cem Yılmaz'dan tepki geldi.

Yarışma yolsuzluk operasyonuna göndermede bulunmuştu. Programın sunucusu Ali İhsan Varol,  yarışmada 'Halk ağzında rüşvet alan' şeklinde bir soru sormuş, sorunun doğru yanıtı ise 'Yiyici' olarak belirtilmişti.Cem Yılmaz programın kaldırılmasına ilişkin, "Tv deki en temiz ,düzgün program Kelime Oyunu yayından kaldırılmış... Ayıp.. gönüllü konuk olmuştum ..en sevdiğimiz programdı. Yakıştıramadım". sözleri ile tepki gösterdi.

 

 

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