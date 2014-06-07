Cem Yılmaz'dan heceli 'montaj' göndermesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının montaj olduğuna dair TÜBİTAK'ın bilirkişi raporunu değerlendiriken heceleyerek örnek vermişti. Komedyen Cem Yılmaz Twitter hesabından Bakan Işık'a göndermede bulunduğu bir tweet paylaştı.

Bakan Işık raporu açıklarken, "Bazen hece hece montajlandığı ortaya çıktı. Mesela 'sıfırlandı mı' kelimesini 'ta-ma-men sı-fır-lan-dı-mı' diye keserek yapıştırmışlar. Biraz acemice de yapmışlar doğrusu" demişti. Bakan Işık'ın heceleyerek yaptığı bu açıklamadan sonra Cem Yılmaz’dan Twitter'dan ''İ..yi..ge..ce..ler...i....yi...uy..ku...laar..(farklı farklı yerlerden alınmıştır)'' şeklinde tweet attı.