T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cem Yılmaz'dan heceli 'montaj' göndermesi

Bakan Işık'ın, Başbakan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili TÜBİTAK raporunu değerlendirirken heceleyerek örmek vermesine, Cem Yılmaz göndermede bulundu

07 Haziran 2014 19:30

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının montaj olduğuna dair TÜBİTAK'ın bilirkişi raporunu değerlendiriken heceleyerek örnek vermişti. Komedyen Cem Yılmaz Twitter hesabından Bakan Işık'a göndermede bulunduğu bir tweet paylaştı.

Bakan Işık raporu açıklarken, "Bazen hece hece montajlandığı ortaya çıktı.  Mesela 'sıfırlandı mı' kelimesini 'ta-ma-men sı-fır-lan-dı-mı' diye keserek yapıştırmışlar. Biraz acemice de yapmışlar doğrusu" demişti. Bakan Işık'ın heceleyerek yaptığı bu açıklamadan sonra Cem Yılmaz’dan Twitter'dan ''İ..yi..ge..ce..ler...i....yi...uy..ku...laar..(farklı farklı yerlerden alınmıştır)'' şeklinde tweet attı.

ETİKETLER

cem yılmazmontajbaşbakanerdoğanbilaltübitakrapormontaj

İlgili Haberler

TÜBİTAK: Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ses kayıtları montaj

TÜBİTAK, Başbakan Erdoğan'a ait olduğu iddiasıyla internetten yayımlanan ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunu yayımladı

Bakan Işık: Paralel yapı TÜBİTAK için Pensilvanya'da mülakat yaptı

Bakan Fikri Işık: TÜBİTAK'taki paralel yapılanma amirinin değil, abisinin talimatlarını yerine getirmiş görünüyor

Egemen Bağış’tan TÜBİTAK raporu yorumu: Allah önünde hesaplaşacağız

Bağış: Bu raporlar bize ve üzerimizden Partimize, Başbakanımıza ve ülkemize çamur atmaya kalkan hainlerin, kendi kirli ellerini ifşa etmiştir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24