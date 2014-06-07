Egemen Bağış’tan TÜBİTAK raporu yorumu: Allah önünde hesaplaşacağız

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, TÜBİTAK'ın bilirkişi raporunun ardından ilk yorumu yaptı: 'Allah huzurunda hesaplaşacağız.'

TÜBİTAK, Başbakan Tayyip Erdoğan’a ait olduğu iddiasıyla internetten yayımlanan ses kayıtlarının “montaj” olduğunu bildirdi.

Daha önce gazeteci Metehan Demir ile yaptığı iddia edilen görüşmenin ses kaydına ilişkin soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, kaydın “montaj” olduğunu iddia eden Egemen Bağış, “Allah huzurunda hesaplaşacağız” dedi.

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ses kaydının montaj olduğunu, “Mahkemenin bağımsız bilirkişi heyeti ses kaydının montaj olduğunu belgeledi” dedi.

Bağış takipçilerine yazdıkları şöyle:

“1-İftiralar gündeme geldiği gün yaptığımız başvuru sonuçlandı. Mahkemenin bağımsız bilirkişi heyeti ses kaydının montaj olduğunu belgeledi.

2- Söz konusu ses kaydının montaj olduğunu söylediğimiz halde imanımızı sorgulamaya kalkanlarla yargıda ve Allah huzurunda hesaplaşacağız.

3- Bu raporlar bize ve üzerimizden Partimize, Başbakanımıza ve ülkemize çamur atmaya kalkan hainlerin, kendi kirli ellerini ifşa etmiştir."