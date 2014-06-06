TÜBİTAK: Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ses kayıtları montaj

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bilirkişi raporu gönderen TÜBİTAK, Başbakan Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddiasıyla internetten yayımlanan ses kayıtlarının "montaj" olduğunu bildirdi.

17 Aralık ve 25 Aralık yolsuzluk oprerasyonları sonrası Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen birçok ses kaydı internette yayınlanmış, oğlu Bilal Erdoğan ile arasında geçtiği öne sürülen "paraları sıfırlama" iddiası Türkiye gündemine oturmuştu.

'Bağış'ın kaydı montaj'

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, gazeteci Metehan Demir ile yaptığı iddia edilen görüşmenin ses kaydına ilişkin soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, kaydın "montaj" olduğu bildirildi.

Bağış, kaydın yayımlanmasının ardından avukatı Muhammed Hardalaç aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak, "ses kaydının kendisine ait olmadığının bulunması, kaydı düzenleyenlerin ve yayınlayanların tespit edilmesi" talebiyle suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Durak Çetin, soruşturma kapsamında ses kaydıyla ilgili bilirkişi raporu istedi.

TÜBİTAK ses uzmanı bilirkişilerce hazırlanarak Çetin'e gönderilen raporda, Youtube'dan indirilen ses kaydıyla ilgili, şu sonuçlara ulaşıldığına yer verildi.

"Yapılan spectrum incelemesi sırasında tespit edilen kaydın içinde gözlemlenen çok sayıda çıkıntı, bu kaydın çok sayıda farklı kayıttan yararlanılarak oluşturulmuş bir montaj olduğunu ortaya koymuştur. Montajda dikkat çeken bir husus konuşma bütünlüğünü sağlamak için sadece tüm kelimelerden oluşan bir montajdan farklı olarak, kelimelerin dahi parçalanmış hecelerden oluşturularak, istenen yeni kelimelerin türetilerek ortaya çıkarıldığı ilginç bir uygulama ortaya konmuştur."