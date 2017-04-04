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Cem Yılmaz: Geyik yetseydi dünyayı ben yönetirdim

Cem Yılmaz 14. Açık Radyo Dinleyici Destek Özel Yayını'na katılmıştı

04 Nisan 2017 16:10

Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven önceki gün 14. Açık Radyo Dinleyici Destek Özel Yayını’nın konuğu oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre yayında ilginç bir diyalog yaşandı. Bilimkurgu-komedi türündeki "Arif V 216"nın ekibi, Ömer Madra ve Can Tonbil’in konuğu oldu. Madra, yayında bilim-kurgudan yola çıkarak son dönemde alevlenen "Dünya düzdür, Ay’a gidildiği de doğru değildir" tartışmasını gündeme getirince, şu diyalog doğdu: 

Radyo yayınında ilginç diyalog 

Cem Yılmaz: Kanıt lazım. Biyolojide falan geyik yapamazsın. En fazla “İnanmıyorum” dersin, “Hakikaten alyuvarlar var mıymış vücudunda” dersin. Geyik yetseydi dünyayı ben yönetiyor olurdum. 
Ömer Madra: Kabul etmiyorum. Dünyanın önemli bir bölümünü Trump yönetiyor!

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