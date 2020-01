Açık Radyo'nun 14. Dinleyici Destek Özel Yayını bu cumartesi başlıyor

22. yaşındaki Açık Radyo’nun 14. Dinleyici Destek Özel Yayını, 25 Mart Cumartesi sabahı 10.30’da başlıyor ve 2 Nisan Pazar akşamı saat 9’a kadar, 9 gün, 99 saat sürecek. Kurulduğundan bu yana herhangi bir sermaye grubuna bağlı olmadan kamusal yayınını sürdüren Açık Radyo, bu yolun yarısından fazlasını dinleyicilerinin doğrudan desteğiyle katetti.

Olağan akışını Radyo Şenliği için her yıl 9 günlüğüne değiştiren Açık Radyo, Dinleyici Destek Özel Yayını için bu ‘müşterek’ alana kültür, sanat dünyası ve ‘kadim’ dinleyicilerinden konuklar alıyor, bazen de onları programcı koltuğuna oturtuyor.

Bu seneki Dinleyici Destek Şenliği’nde kimler var!

Dinleyici Destek Özel Yayını’na katılacak ve katkıda bulunacak konuk ve programcılardan bazıları şöyle: Sezen Aksu, Haluk Bilginer, Berkun Oya, Seren Yüce, Mert Fırat, Ohannes Şaşkal, Ahmet Ali Aslan, Ozan Sarohan, Barış Demirel, Entu, Kardeş Türküler, Gevende, Güzin Değişmez, Mor ve ötesi, Kolektif İstanbul, In Hoodies, Ulaş Özdemir, Ceylân Ertem, Cenk Erdoğan, Cümbüş Cemaat, Bajar, Thunderbolt, Uğur Yücel, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Cem Yılmaz…

Canlı Blog

Radyo Şenliği’ni an be an takip edebileceğiniz radyogunleri2017.tumblr.com adresinde yayından fotoğraflar ve kayıtlar bulabileceksiniz. Öte yandan acikradyo.com.tr üzerinden canlı yayını dinlemeye devam edebilirsiniz.

Dinleyiciler Nasıl Destek Olabilir?

Her yıl düzenlenen Dinleyici Destek Projesi ile Açık Radyo dinleyicisi radyosuna sahip çıkıyor. Dinleyiciler seçtikleri programın istedikleri bir saatine destek verebiliyorlar. Yani dinleyiciler bedava dinleyebilecekleri bir yayının sürdürülebilmesi için para vererek destek oluyorlar. Bunu bir telefonla (0 212 343 41 41) ya da bir 'tık'la (http://www.acikradyo.com.tr) yapmak mümkün. Bunun karşılığında ise radyo, destekçisinin adını programın başında ve sonunda anarak teşekkür ediyor.