Sezen Aksu: Onno Tunç'suz bir günüm geçmiyor, 21 yıldır günaşırı rüyamdadır

Sanatçı Sezen Aksu, yaklaşık 20 yıl önce kaybettiği aşkı Onno Tunç ile ilgili olarak "Onsuz bir gün geçmiyor. 21 yıl oldu bir günümü geçirmedim onsuz. 21 yıldır günaşırı rüyamdadır" dedi.

Sezen Aksu, Açık Radyo'nun dinleyici destek yayınına katıldı. Naim Dilmener'in hazırlayıp sunduğu "Dünya Dönüyor" programına katılan Aksu "Sizin radyonuz, bizim radyomuz, kendi radyomuz, sahip çıkacağız" dedi. Program esnasında Dilmener'e Sezen Aksu'nun yakın arkadaşı, Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra da eşlik etti.

Radyodaki sohbetten satırbaşları şöyle:

"Herkesin derdini anlatma biçimi vardır, dinleyiciyle müzikle karşılıklı dertleşiyoruz"

"Her şeyimi mizahla hafifleterek yaşadım"

"Uğur Yücel'le yaptığımız bir şov vardı, babam geldiğinde şovdaki bazı bölümleri çıkarmak durumunda kalıyordum. O çok didsiplinli hali benim üstümde etkili oldu, hem korktum hem de canımın istediğini yaptım"

"Cuppa şarkısında bu kadar hakarete uğradığımı duymadım. Neşelenin diye yapıyoruz. Ahvalimizi anlatan bir şey var orada. Fakat herhalde bilemedim, bazen anlamak mümkün olmuyor insanları"

"Gerçekle yüzleşmek cesaret işi. Çarpışabilmek lazım. Hayatta her şey olmalı, en alt seviyeden en üst seviyeye"

"Dibe vurmadan büyük ivmeli sıçramalar yaşanmıyor"

"Gezi sırasında benim konser biletleri hiç olmadığı kadar düşük satıyordu. Herkesin bir devri var, benim devrim kapandı belki dedim. 15-20 gün daha izleyelim. Bilemedik, kestiremedik"

"Her alanda ayılamayan çoğalmamaya mahkum"

"Stüdyo imkanı bulamayan genç müzisyenler imkan bulabiliyor, Lonca'da. Yapabildiğimiz kadar sektöre katkı sunmaya çalışıyoruz. Ben borçlu hissediyorum kendimi"

"Onno Tunç'suz bir gün geçmiyor. 21 yıl oldu bir günümü geçirmedim onsuz. 21 yıldır günaşırı rüyamdadır"

"Batılılar makamların peşine düştü, kısa zamanda bu tırmanacak. Dünyada her şey nasılsa müzik de öyle oluyor. Erozyona uğrayan bir yer varsa diğer alanlara da sıçrıyor. Dibe vurmadan büyük ivmeli sıçramalar yaşanmıyor"