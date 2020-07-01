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Cem Yılmaz'dan Netflix'e: Neyse hadi tamam barıştık, senin de işin zor

01 Temmuz 2020 21:04

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, birkaç gün önce filminin Netflix'te yayınladığını duyurmadığı gerekçesiyle tepki gösterdiği Netflix'i affederek, "Neyse hadi tamam barıştık, senin de işin zor" dedi.
 
 
Netflix'le arası 'limoni' olan Cem Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerinin ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

Birkaç gün önce Karakomik Filmler'in duyurusunu paylaşmayan Netflix'e tepki gösteren Yılmaz, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Neyse hadi tamam barıştık, senin de işin zor" diye yazdı. 

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