Cem Yılmaz'dan 'Badi Ekrem'in eşofman takımının kimde olduğuna' ilişkin açıklama

Komedyen Cem Yılmaz, 'Badi Ekrem'in eşofman takımının kimde olduğuna' ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, Twitter hesabından T24'ün 'Badi Ekrem'in eşofman takımının kimde olduğu ortaya çıktı' başlıklı haberini alıntılayarak 'Badi Ekrem' karakterinin eşofman takımıyla ilgili " Badi Ekrem’in eşofmanı bende değil.Badi Ekrem’in eşofmanının olduğu karakter benim yazdığım filmde.O filmde Ejder abide.Ejder abi diye de biri yok. O Özkan abi ! Ben misal başka bi gezegene de gitmedim" diye yazdı.