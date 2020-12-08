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Cem Yılmaz'dan 'Badi Ekrem'in eşofman takımının kimde olduğuna' ilişkin açıklama

"Badi Ekrem’in eşofmanı bende değil, O filmde Ejder abide, Ejder abi diye de biri yok"

08 Aralık 2020 18:19

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