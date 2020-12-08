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'Badi Ekrem'in eşofman takımının kimde olduğu ortaya çıktı

08 Aralık 2020 12:37

Usta yönetmen Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, 'Hababam Sınıfı' filminde Şener Şen'in canlandırdığı 'Badi Ekrem' karakterinin eşofman takımını ünlü komedyen Cem Yılmaz'a hediye ettiğini açıkladı. Eğilmez, "Artık bundan sonra sormayın. Ne varsa hepsi Cem Yılmaz'da" dedi.

Hababam Sınıfı', 'Süt Kardeşler' ve 'Canım Kardeşim' gibi sevilen pek çok filmin yönetmeni Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, usta oyuncu Şener Şen'in canlandırdığı 'Badi Ekrem' karakteri ile özdeşleşmiş olan kırmızı eşofman takımını ünlü komedyen Cem Yılmaz'a verdiğini duyurdu.

57 yaşındaki Eğilmez, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar lütfen artık bundan sonra 'Badi Ekrem'in eşofmanı sende mi?' diye sormayın. Sevgili kardeşim Cem Yılmaz'a hediye ettim tüm takımı. Alt, üst, düdük ne varsa hepsi kendisinde. Teşekkür ederim ilginize..." dedi.

Cem Yılmaz, iki sene önce Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal ile birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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