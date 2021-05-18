Cem Yılmaz'dan Athena Gökhan esprisi

Komedyen Cem Yılmaz'a Athena Gökhan'ın (Gökhan Özoğuz) Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamadığı hatırlatılınca da "O kimdi. Ha bizim teşkilattan... Tarkan izin vermemiştir" diyerek espri yaptı.

TV100'de yer alan habere göre, Cem Yılmaz dün ağabeyi Can Yılmaz ve Zafer Algöz'le Akmerkez'de alışveriş yaptı. Çıkışta soruları yanıtlayan Yılmaz, bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı. Yılmaz'a Athena Gökhan'ın Beşiktaş'ı kutlamadığı hatırlatılınca da "O kimdi. Ha bizim teşkilattan... Tarkan izin vermemiştir" diyerek espri yaptı.

Katıldığı bir programda yaptığı espriye gönderme yapan Cem Yılmaz, "Memlekette tüm kötülükleri yapan biziz, ben, Tarkan ve Athena Gökhan" demişti.

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