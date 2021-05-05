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Cem Yılmaz tiye aldı: Benim için Gökhan Özoğuz bitti; 3 aydır illuminatinin aidatını ödemiyor

05 Mayıs 2021 22:50

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter'dan esprili bir paylaşımla, müzisyen Gökhan Özoğuz'dan bahsederek "3 aydır illuminatinin aidatını ödemiyor" dedi. 

Bazı çevreler tarafından İlluminati'ye destek verdiği öne sürülerek hedef gösterilen ve her seferinde açıklamalarıyla iddiaları ti'ye alan Cem Yılmaz, iktidarı eleştiren paylaşımlar yapan Gökhan Özoğuz'a gönderme yaptı.

Yılmaz, Özoğuz'u etiketleyerek "3 aydır illümünitanin aidatını da ödemiyor ! Beni de yukardan sıkıştırıyorlar. Derhal pelerinini ve asayı getir !" dedi. 

TIKLAYIN: Cem Yılmaz'dan kendisinin illuminatiye şifreli mesaj gönderdiğini iddia eden Beyaz TV'ye: Kesin bizim milletten değil!

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