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Cem Yılmaz'dan kendisinin illuminatiye şifreli mesaj gönderdiğini iddia eden Beyaz TV'ye: Kesin bizim milletten değil!

24 Ocak 2020 09:28

Beyaz TV ekranında 'illuminati' olmakla suçlanan komedyen Cem Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Beyaz TV'de yayımlanan 'Ne Var Ne Yok' adlı programda, "Cem Yılmaz'dan illuminatiye şifreli gönderme mi?" sorusu soruldu. Cem Yılmaz, "İlluminatiye şifreli gönderme diyor adam abi :) Benim milletimi böyle şeylerle oyalayan kesin bizim milletten değil!" dedi.

Cem Yılmaz son filmi vizyona girdiği ilk hafta 139.849 kişi tarafından izlendi.

 

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