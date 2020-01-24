Cem Yılmaz'dan kendisinin illuminatiye şifreli mesaj gönderdiğini iddia eden Beyaz TV'ye: Kesin bizim milletten değil!

Beyaz TV ekranında 'illuminati' olmakla suçlanan komedyen Cem Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Beyaz TV'de yayımlanan 'Ne Var Ne Yok' adlı programda, "Cem Yılmaz'dan illuminatiye şifreli gönderme mi?" sorusu soruldu. Cem Yılmaz, "İlluminatiye şifreli gönderme diyor adam abi :) Benim milletimi böyle şeylerle oyalayan kesin bizim milletten değil!" dedi.

Cem Yılmaz’ın son filmi, Karakomik Filmler geçen haftasonu izleyici ile buluştu. Özellikle, yerel seçimlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Yılmaz, bir kesimin hedefi haline geldi. Yılmaz’ın filmi için boykot çağrısı yapıldı. Son olarak iktidara yakın Beyaz Tv ekranlarında ‘illüminatici’ olmakla suçlanan Yılmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İlluminatiye şifreli gönderme diyor adam abi :)Ya dostlar sana bana değil bunlar masumu, safı, bir grup milleti kandırmak zekasını küçümsemek, aşağılamak değil de ne ? Size bir şey diyeyim mi benim milletimi böyle şeylerle oyalayan kesin bizim milletten değil! Kesin…”