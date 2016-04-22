Cem Yılmaz: Bir fotoğrafla 'gülmek' ve cenazede saygı temalı magazin yapanlar kalpsiz, insan insana güler

Besteci ve aranjör Atilla Özdemiroğlu'nun dün Levent Camii'sindeki cenazesine Cem Yılmaz da katıldı. Ünlü komedyenin, cenazede Zülfü Livaneli'nin omuzuna kapanarak gülmesi dikkat çekti. Sosyal medyada eleştirilere konu olan Yılmaz, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "Bi kare fotoğrafla "gülmek" vecenaze merasimde saygı temalı magazini gördü, anladım ki insanlar gerçekten kalpsiz. İnsan insana gülümser" dedi.

Yılmaz'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle: