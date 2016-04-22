Cem Yılmaz'ın Attila Özdemiroğlu'nun cenazesindeki bu görüntüsü tartışılıyor

Önceki gün yaşamını yitiren müzik dünyasının duayen ismi Attila Özdemiroğlu, dün son yolculuğuna uğurlandı. Özdemiroğlu, uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

Posta'da yer alan habere göre, Özdemiroğlu'nun Levent Camisi'ndeki cenazesinde Cem Yılmaz'ın Zülfü Livaneli'nin omuzuna kapanarak uzun uzun gülmesi dikkat çekti.

Cem Yılmaz'ın şovunda cenazelerdeki samimiyetsizlik ve ciddiyetsizliği eleştirip şöyle diyordu: Eğer ölen komedyense ardından şu söylenir: Bu kez güldürmedi!