Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı'yı kadroya dahil etti

"Karakomik Filmler" serisi ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz, 'Emanet' filminde Acun Ilıcalı'ya rol verdiğini açıkladı.

"Karakomik Filmler" serisi ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz, Milliyet'ten Mesut Yılmaz'a konuştu. 4 film ile vizyona girecek "Karakomik Filmler" serisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı'nın filmlerden birinde yer alacağını söyledi.

Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitiren Acun Ilıcalı'yı filmde oynatma kararı aldığını söyleyen Cem Yılmaz, "Evet, meraklı amatörlere olabildiğince imkan tanıyoruz, belirli ücret dahilinde. Acun da bunlardan biri..." şeklinde espirili bir açıklama yaparak, Acun Ilıcalı'nın da serinin bir filminde kamera karşısına geçebileceğini belirtti.