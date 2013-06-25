Cem Özdemir: Türkiye ikinci bir Macaristan olabilir

Cem Sey

Berlin - Alman Yeşiller Partisi’ne yakınlığıyla tanınan Heinrich Böll Vakfı’nın dün Berlin’de düzenlediği bir panelde partinin eş başkanlarından Cem Özdemir, Türkiye ile AB arasında devam eden tam üyelik müzakereleri hakkında konuşurken, “AB içinde ikinci bir Macaristan olmasını istemiyorum” ifadesini kullandı. Bu şekilde Yeşil politikacı, Türkiye’yi, aceleyle ve tüm kriterler yerine gelmeden AB üyesi yapılan Doğu Avrupa ülkelerinden, tam üye olduktan sonra aşırı sağa meyilli bir hükümete sahip olan Macaristan ile kıyasladı.

CHP İstanbul milletvekili Binnaz Toprak, vakfın Türkiye Şubesi Müdürü Ulrike Duffner ve Berlin’deki Maxim Gorki Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Shermin Langhoff’un da katıldığı toplantıda, Gezi Parkı direnişi değerlendirildi. Ankara ile Berlin ve Brüksel arasındaki ilişkiler de masaya yatırıldı.

Cem Özdemir, “AB’nin Türkiye’ye diğer adaylardan farklı muamele yapmasına karşıyım, ancak adaylar da kurallara uymak zorunda” dedi. Türk kökenli Alman politikacı, yıllardan beri Türkiye Başbakanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel’in karşılıklı bir oyun oynadığını öne sürdü. Özdemir, “Erdoğan AB’ye girmek istiyormuş, Merkel de Türkiye’nin gerçek bir şansı varmış gibi yapıyor” dedi.

Erdoğan’a sürpriz

Cem Özdemir partisinin Türkiye ile AB arasında müzakerelerin kesilmemesinden yana olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“AB Erdoğan’a bir sürpriz yapmalı ve müzakerelere devam etmeli. Çünkü Erdoğan zaten AB’ye tam üye olmak istemiyor. İktidara gelmek için AB’ye ve demokratikleşmeye ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaç ortadan kalkınca tavrı değişti.”

Türkiye’de artık hukuk devleti olmadığını öne süren Özdemir, müzakerelerin kesilmesinin sadece göstericileri cezalandırmak anlamına geleceğini kaydederek, AB’nin bu alanda Türkiye’yi zorlayabileceğini anlattı. Türk hükümetini, polisin çalışma koşullarını bilinçli olarak kötü tutarak, daha sonra hınçlarını göstericilerden almalarını sağlamaya çalışmakla suçlayan Özdemir, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik başvurusu olması nedeniyle, bu tür müdahelelerin iç işlerine karışmak olmadığını bildirdi.

AB fırsatı kaçırıldı

CHP milletvekili Binnaz Toprak da Türkiye’de hukukun üstünlüğünden söz edilemeyeceğini vurguladı. Toprak TBMM’nin de artık meclis işlevini kaybettiğini anlattı ve “muhalefet ne derse desin, artık AKP her yasayı sadece kendi istediği gibi çıkarıyor” şeklinde konuştu.

Toprak, AB ile ilişkilerde Cem Özdemir’in söylediklerine büyük ölçüde katıldı. Ancak Avrupa’ya yönelik eleştirilerde de bulundu:

“AB fırsatı kaçırıldı. Fakat bunda AB’deki politikacılar da suçlu. Özellikle Merkel ve Sarkozy.”

Siyasi katılımın önündeki engeller kalkmalı

Toplantıya katılanlar, Gezi Parkı’nda başlayıp, hızla tüm ülkeye yayılan direnişin bundan sonra sönmeye mahkûm olduğu üzerinde birleşti. Ancak bu olayların Türkiye’de siyaset kültürünü de kalıcı olarak değiştireceğini savundular.

Katılımcılar, Türkiye’de hiçbir siyasi partinin bu hareketten doğrudan bir destek çıkaramayacağını ifade etti. Direniş hareketinin bundan sonra sadece Gezi parkı ve gösterilerde işlenen polis suçlarının araştırılıp cezalandırılmasına değil, ülkede demokratik temsili genişletmek amacıyla, yüzde 10 seçim barajının ve Türkiye’de siyasi partilerin seçimlere katılmasının önündeki ağır engellerin kaldırılmasına yöneleceğini tahmin ettiklerini de sözlerine eklediler.