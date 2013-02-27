Bild gazetesine göre, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği imkânsız

Almanya’nın en çok okunan gazetesi Bild, ziyareti değerlendirdiği haber-analizinde, müzakere sürecine değinerek “Türkiye, hiçbir zaman AB’ye üye olmayacak” yorumunda bulundu.

"Türkiye asla Avrupa Birliği’ne giremeyecek. Hem Merkel hem de Erdoğan bunu biliyor. Bunun sebebi ekonomik nedenlere dayanmıyor. Alman şirketleri, Merkel’in Türkiye seyhatine katılmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Türkiye ekonomisi son yıllarda, krizin hakim olduğu Avrupa ülkelerinin aksine büyüyor" diyen Bild, ekonomisine rağmen Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin “imkansız” olduğunu vurguladı.

Gazete bunun nedenlerini ise şöyle sıraladı:

- Açılan 13 müzakere başlığından sadece bir tanesi kapatılabildi.

- Üç müzakere başlığı daha kapatılabilir ama Kıbrıs sorunu buna engel.

- Birçok müzakare başlığı Fransa, Güney Kıbrıs ve Yunanistan gibi AB üyesi ülkelerce bloke ediliyor.

- Üç müzakere başlığının ise AB istediği halde Türkiye tarafından açılması istenmiyor.



İkili ilişkiler önemli



Ankara’da yapılan görüşmeleri değerlendiren bir Alman diplomatın, “Müzakereleri şu anki hızımızla devam edeceğimizi hesaplarsak aşağı yukarı 60 yılda bitiririz” sözlerini aktaran Bild, “Kısacası Türkiye hiçbir zaman AB’ye üye olmayacak” yorumunda bulundu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi ise “Almanya Başbakanı, Türk ‘dostlarını’ Avrupa’ya davet etmek için Ankara’ya gidip diz çökmedi. AB’nin genişleme temposunu belirleyen üyeleri ile Ankara, daha uzun bir süre üyelik müzakereleri ile meşgul olacaklar. Lehte ve aleyhte sebepleri aşikâr olan Türkiye’nin AB’ye alınması konusunda ne düşünülürse düşünülsün, bundan bağımsız olarak, Türkiye-Almanya arasında istikrarlı ve iyi ilişkiler, iki ülkenin de çıkarınadır” yorumunu yaptı.

Merkel’in Türkiye’nin AB üyeliği konusunda kendi partisi Hrıstiyan Demokrat (CDU) ile tutumunun uyuşmadığını belirten Berliner Zeitung ise, “Merkel, CDU Genel Başkanı’nın yanlış bulacağı bir şeyi yapıyor. İşte siyaset, bu kadar şizofren olabilir” dedi.