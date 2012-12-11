Türkiye'nin Avrupa Birliği heyecanı eriyor

Boğaziçi Ünivesitesi tarafından 2003 yuılından bu yana yapılan araştırma Türkiye'de Avrupa Birliği algısının nasıl değiştiğini ortaya koydu. AB’ye üyelik için referandum yapılsa ‘evet’ diyecek Türkler’in oranı 10 yılda yüzde 74.4’ten yüzde 51’e kadar geriledi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi öğretim üyelerinden Prof. Hakan Yılmaz’ın önderliğinde 16 ilde, Türkiye’de Avrupa Birliği algısının 2003’ten bu yana geçen 10 yılda nasıl değiştiği incelendi. 1200 denek üzerinde yapılan anket sonunda Türk halkının Avrupa Birliği’nden giderek uzaklaştığı, AB üyesi olmayı dini yozlaştıracak gençlerin ahlakını bozacak bir gelişme olarak gördüğü ortaya çıktı. İşte anketten çarpıcı sonuçlar:

2003’te AB hakkında olumlu görüşe sahip Türkler’in oranı yüzde 69.3’tü. Geçen 10 yılda AB gözden düşünce yüzde 47.1’e geriledi.

Türkiye’nin coğrafi olarak Avrupa’nın parçası olduğunu düşünen Türkler’in oranı bile yarı yarıya geriledi. Yüzde 70’ten 46’ya geldi.

AB üyeliğinin dini değerleri zedeleyeceğini, gençlerin ahlakını bozacağını düşünen Türkler’in oranı 10 puan artarak yüzde 64’e ulaştı.

‘Avrupa Birliği üyeliği Türkiye’nin bölünmesine sebep olur’ diyen Türkler’in oranı 2003’te yüzde 41.8’di. Bugün ise yüzde 54.

Türkiye’nin hiçbir zaman AB’ye üye olamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 32. ‘Benim ömrüm yetmez’ diyenler ise yüzde 21.

AB’ye üyelik için referandum yapılsa ‘evet’ diyecek Türkler’in oranı 10 yılda yüzde 74.4’ten yüzde 51’e kadar geriledi.

‘Türkiye üye olursa AB’ye Türk akını olur’ endişesine rağmen Türkler’in sadece yüzde 14’ü üye olunursa AB’ye göçü düşünüyor.