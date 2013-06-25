Merkel: AB Türkiye'deki son gelişmeleri gözardı edemez

Fulya Canşen

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile tam üyelik sürecinde yeni müzakere başlığının açılması konusunda tereddütlerini belli eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Gezi Parkı protestolarına ilişkin sürecin "tehdit edici değil, zenginleştirici" olduğunu söyledi. "AB'nin Türkiye'deki gelişmeleri göz ardı edemeyeceğini" belirten Merkel, Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliği değerlendirirken "açık ve güvene dayalı diyalog" önerdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında konuştu. Merkel, iki ülke arasındaki diplomatik gerginliğe ilişkin olarak "açık ve güvene dayalı dayali diyalog" önerdi. "Basbakan Recep Tayyip Erdoğan ile farklı görüşlere sahip olsak da önemli olan bu konular hakkında konuşabilmektir" diyen Merkel, Gezi Parkı protestoları hakkında da konustu.

Merkel, güçlü bir sivil toplumun bir ülke için çok önemli olduğunun altını çizdi ve bu nedenle "Türkiye'deki gelişmelerin tehdit edici değil zenginleştirici oldugunu" vurguladı.

Türkiye ile diyaloğun yeniden kurulmasını umduğunu dile getiren Almanya Başbakanı, Türkiye ile ahdi vefa ilkesine sadık olduğunu, ancak AB'nin son gelişmeleri gözardi edemeyeceğini vurguladı. Bu konuda bu konuda bir gelişme beklediklerini anlatan Merkel, isverenlere sağlanacak vize kolaylığına da değindi ve bu sorun için İçişleri Bakanı ile tekrar konuşma sözü verdi.