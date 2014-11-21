Cem Küçük'ten 'susurlukçu bozuntusu' diyen Ahmet Hakan'a Aydın Doğan'lı yanıt

Kendisini işten atılmakla tehdit ettği gerekçesiyle Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan tarafından "tetikçilik" yapmakla suçlanan Yeni Şafak yazarı Cem Küçük kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı. "Ahmet Hakan bugün tek somut delil koymadan aklınca bana saldırmış, korkutmaya çalış. Kendi korktuğu bariz belli" diyen Küçük, "Yazdığı yazıda bariz Aydın Doğan parmağı da var. Çünkü Doğan'ın adamları vergi cezası yazısından sonra benimle görüşmek istediler" ifadelerini kullandı.

Cem Küçük sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eyüp Can, Karşı Gazetesi, Enis Berberoğlu, Yavuz Semerci, Fatih Altaylı, Derya Sazak vb... tasfiye oldular. Devletin kırmızı çizgilerini aşan herkes suyun akışı gereği tasfiye olur. Böyle giderse Ahmet Hakan da tasfiye olacağını ve hiçbir yerde yazamayacağını biliyor. Bu arada Ahmet hakan devlete seslenirken Erdoğan'ı unutmuş:)))) ve son olarak Cumartesiyi bekleyin. Bu adamlarla sonuna kadar mücadele edilecek. Korkarak mücadele benim kitabımda yok. Ben 17-25 Aralık sürecinde korkanları biliyorum. Kimlerin ölümüne mücadele ettiği de herkesin malumu.”