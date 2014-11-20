Ahmet Hakan'dan Cem Küçük'e: 'Susurlukçu bozuntusu' bu adam devlet adına cinayetler de işleyebilir

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, son dönemde kaleme aldığı yazılarda "Doğan Grubu'na vergi cezası yolda; Ahmet Hakan bu yıl tasfiye edilecek" şeklinde iddialar atan Yeni Şafak yazarı Cem Küçük'ü 'tetikçilik'le suçladı. "Başbakan'a, Bakanlara, Genelkurmay Başkanı'na, MİT'e, Emniyet'e soruyorum:

-Bu Cem Küçük denilen şahıs, sizin gizli görevliniz midir?" diyen Hakan, "Bu Cem Küçük denilen "Susurlukçu bozuntusu" adam, bir süre sonra devlet adına tehditler, şantajlar savurmayı bırakıp devlet adına cinayetler işlemeye bile cüret edebilir" ifadelerini kullandı.

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